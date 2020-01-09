Іран заявив, що самописці українського "Боїнга" частково знищені.

Український пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який зазнав катастрофи вранці 8 січня в Тегерані, був охоплений полум'ям ще у повітрі.

Про це у четвер, 9 січня, повідомили іранські слідчі, які з'ясовують причини авіакатастрофи, внаслідок котрої загинули 176 осіб, інформує "Німецька хвиля".

Інформацію про спалах літака отримали від очевидців падіння, що перебували на землі, а також від свідків, які знаходились на борту авіалайнера, що пролітав неподалік місця катастрофи.

Також слідчі комісії під керівництвом Організації цивільної авіації Ірану зазначили, що екіпаж українського літака намагався повернути літак в аеропорт Тегерана, однак не звертався з проханням по допомогу через радіозв'язок.

Зазначається, що після падіння Boeing 737 відбувся "потужний вибух" – ймовірно, через те, що літак був повністю заправлений паливом для перельоту до Києва.

Слідчі зазначили, що обидві так звані чорні скриньки були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена.

Раніше в Організації цивільної авіації Ірану заявили, що не передадуть чорні скриньки з розбитого літака компанії Boeing чи американцям.