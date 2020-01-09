Зеленський закликав світ долучитися до розслідування трагедії в Ірані.

Президент Володимир Зеленський після прибуття до України з вакацій заслухав звіт оперативного штабу з питань авіакатастрофи літака "Боїнг" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані. Голова держави оголосив 9 січня днем жалоби в Україні, а також записав звернення до українців.

Відпрацьовується кілька версій причин катастрофи літака, повідомляє Офіс Президента. Іранська сторона висловила готовність надати необхідну допомогу для належного розслідування катастрофи.

На робочій нараді наголошувалося: поки фахівці не дослідять обставини трагедії, не варто маніпулювати інформацією.

Проводиться робота з родичами українців, які загинули в Ірані, їм надається психологічна допомога. Офіс Президента обіцяє проконтролювати, щоб родини отримали всі страхові виплати.

Наразі відбувається збір ДНК родичів загиблих українців. Одним із пріоритетних завдань штабу є ідентифікація та репатріація тіл з Ірану.

У нараді взяли участь прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони України Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, представники інших відомств.

9 січня Президент проведе телефонні розмови з офіційними особами країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії.

У своєму зверненні до українців Володимир Зеленський заявив: "Пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи".

"Ми обов’язково дізнаємося правду. Для цього буде проведено детальне й незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права", – сказав Президент.

Зеленський додав, що розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ірану.

Водночас до Ірану у складі пошуково-рятувальної групи вже прибули 45 українських фахівців. "Ми очікуємо, що всі вони будуть включені до роботи комісії, зокрема до розшифровки записів «чорних скриньок»", – заявив Президент.

Зеленський повідомив, що серед запланованих на четвер телефонних розмов передбачається його контакт із президентом Ірану Хассаном Рухані "щодо посилення співпраці з українською стороною задля встановлення істини". "Закликаю й міжнародну спільноту, зокрема Канаду, долучитися до розслідування обставин авіакатастрофи українського Боїнга-737", – додав Президент.

Голова держави також закликав стриматися від хайпу і не спекулювати на трагедії.

"Зараз наш інформаційний простір сповнений численними теоріями та домислами стосовно трагедії. Зрозуміло, що всі ми хочемо якнайшвидше дізнатися правду. Але в таких справах швидкість може заважати істині. Потрібно дочекатися хоча б попереднього звіту роботи комісії з розслідування. І я прошу всіх – а особливо, коли Україна перебуває в умовах інформаційної війни, – утриматися від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій. Це не тема для хайпу, лайків у соцмережах, сенсацій та конспірологічних теорій. Нам потрібні терпіння, витримка та мудрість", – резюмував Зеленський.