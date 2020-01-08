Іран відмовляється видавати "чорні скриньки".

Україна вимагатиме максимальної публічності розслідування катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу в середу, інформує аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми, безумовно, вимагатимемо, щоб це розслідування проводилося в максимально публічній площині, щоб усі публічні міжнародні організації, здатні забезпечити довіру до цього розслідування, були залучені", — наголосив він.

Прем'єр повідомив, що розслідування здійснюватимуть багато груп: працюватимуть офіційні органи Ірану, а українська сторона вже подала необхідні клопотання, щоби бути залученою до розслідування на території цієї країни.

"Звісно, розслідування має проводитися насамперед на місці трагедії. За дорученням Президента в Україні також буде порушено кримінальне провадження, в рамках якого буде з'ясовано, чи існували передумови для цієї трагедії в українському правовому полі, чи була гарантована відповідна безпека, чи було вжито всіх заходів безпеки. Але висновки робити зарано", — сказав прем'єр-міністр.

З його слів, уряду треба кілька годин для проведення всіх необхідних консультацій.

"За умовами міжнародного права, мають бути обов'язково залучені країни, громадяни яких стали жертвами цієї трагедії. Також мають бути залучені фахівці компанії Boeing", — заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Між тим виявилося, що Іран відмовляється передавати бортові самописці виробнику для досліджень, повідомило іранське інформаційне агентство Mehr.

"Ми не передаватимемо "чорний ящик" виробнику й американцям", — заявив глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде.

Він уточнив, що країни, якій буде передано самописці для розшифровки, поки що не обрано.

Абедзаде наголосив, що причину аварії не буде розкрито до завершення аналізу даних "чорних скриньок".

Раніше іранський державний мовник IRIB повідомив, що на місці падіння літака було знайдено обидва бортові самописці українського літака.