Зеленський: Мусимо перевірити всі версії авіакатастрофи.

Президент України Володимир Зеленський повернувся в Україну після вакацій в Омані й відбув нараду з правоохоронцями через авіакатастрофу українського літака в Ірані. Зеленський доручив Офісу генерального прокурора відкрити кримінальне провадження через трагедію, йдеться в нотатці Президента у Facebook.

"Дав доручення генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані. Мусимо створити слідчу комісію з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Маємо відпрацювати всі можливі версії" , – написав Зеленський.

Він додав, що "незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту".

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд України готує групу фахівців для розслідування причин катастрофи українського літака.

"Ми готуємо до відрядження групу для допомоги в пошуковій операції та для розслідування причин катастрофи", – написав Гончарук у twitter.

Як писав Z, у середу, восьмого січня, зранку (орієнтовно о 06:00 за місцевим часом) через кілька хвилин після старту з міжнародного летовища Тегерана розбився Boeing 737, який належить МАУ і виконував регулярний рейс PS 752 до Києва.

Попередньо, на облавку літака у момент катастрофи перебувало 176 осіб, зокрема 11 громадян України: 167 пасажирів (з них двоє громадян України, 82 – Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, по 3 – Німеччини та Британії) і дев’ять членів екіпажу (всі – громадяни України). Ніхто з них не вижив.

Департамент консульської служби МЗС України невдовзі після катастрофи опублікував на свій сторінці у Facebook таке повідомлення: «За попередньою інформацією представника авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, 08.01.2020 після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м.Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. За інформацією, яка уточнюється, пасажири зазначеного рейсу та екіпаж загинули. Уточнена інформація щодо загиблих громадян України буде надіслана додатково».

Посольство України в Ірані заявило, що версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ відкидається.

Іранські ЗМІ повідомили, що причиною падіння літака стала несправність у двигуні.

Варто зазначити – авіатроща сталася через кілька годин після того, як іранський Корпус вартових ісламської революції завдав ракетних ударів по американських військових базах в Іраку. Йдеться про авіабазу аль-Асад, де дислокуються війська США, а також по базі американських і коаліційних сил в місті Ербілі.