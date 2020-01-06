На Донбасі загинуло двоє військовиків.

 

На Донбасі внаслідок обстрілів контрольованих Росією бойових загонів загинув один український військовослужбовецьє. Іще один воїн загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої.

 

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Операції Об'єднаних Сил.

 

"5 січня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", – поінформували у штабі.

 

У районі поселення Хутір Вольний внаслідок наїзду на міну (попередньо, ТМ-62) вибухнув військовий вантажний автомобіль ГАЗ-66, котрий перевозив логістику. Внаслідок вибуху загинув один воїн, а ще один отримав важкі поранення.

 

06.01.2020

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