На Донбасі загинуло двоє військовиків.

На Донбасі внаслідок обстрілів контрольованих Росією бойових загонів загинув один український військовослужбовецьє. Іще один воїн загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Операції Об'єднаних Сил.

"5 січня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", – поінформували у штабі.

У районі поселення Хутір Вольний внаслідок наїзду на міну (попередньо, ТМ-62) вибухнув військовий вантажний автомобіль ГАЗ-66, котрий перевозив логістику. Внаслідок вибуху загинув один воїн, а ще один отримав важкі поранення.