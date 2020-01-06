У центрі Львова встановили різдвяний дідух.

 

Сьогодні, 6 січня, у Львові урочисто винесли та встановили в центрі міста різдвяний дідух. Традиційний символ різдвяних свят напередодні готують майстри Музею народної архітектури та побуту ім. Кл. Шептицького.

 

 

О 12:00 біля Ратуші зібралися мер Львова Андрій Садовий, депутати, мешканці й гості міста. Вони поколядували біля шопки, а відтак сформували колону й вирушили з маленькими дідухами до місця встановлення великого дідуха – на площу Яворського.

 

Під час урочистостей виступили творчі колективи: зразковий дитячий фольклорний ансамбль пісні «Джерельце» при Будинку вчителя, хор «Гомін» та ансамбль «Горгани».

 

Як повідомили в міському управлінні культури, висота різдвяного дідуха – близько 4 метрів. Виготовили його із соломи та прикрасили різнобарвними стрічками майстри Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького. Конструкцію, на якій стоїть дідух, використовують у Львові вже кілька років поспіль.

 

Фото: facebook.com/andriy.moskalenko

 

«Дивлячись сьогодні на цей головний дідух у місті Львові, пригадую свої перші дитячі спогади. Для нас, для українців, для львів’ян дідух є символом достатку і надії на те, що Господь й надалі буде прихильним до нас. Сьогодні, гуртуючись біля цієї окраси різдвяної, звернімося до Бога такими словами: "Дай, Боже, нам усім на щастя, на здоров’я на цей новий рік, щоб було краще, як торік. Дякуємо, що дав Різдва Христового діждати, дай же до Богоявління, а від Богоявління до Стрітення, а від Стрітення до Воскресіння, від Воскресіння до Вознесіння кожному чоловіку, скільки сам ти призначив віку". Бо для того Христос Рождається», – сказав отець Михайло Білецький.

 

Андрій Садовий також привітав зі святами львів’ян і гостей міста й побажав усім добра та любові.

 

Нагадаємо, цьогоріч у Львові передбачено чимало цікавих заходів упродовж новорічних і різдвяних свят. Повну програму можна прочитати тут.

06.01.2020

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