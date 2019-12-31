Новий рік і Різдво у Львові будуть затишними.



Цьогорічна концепція святкування новорічно-різдвяного періоду – Твоє Різдво у Львові. Вона передбачає, що кожен знайде в місті затишок, тепло, радість і любов. Під час зимових свят на мешканців і гостей Львова очікує різноманітна й насичена програма: близько сотні заходів, – розповіла Наталія Бунда, в. о. начальника управління культури ЛМР.

Зокрема, сьогодні, в останній вечір 2019 року, біля центральної ялинки на всіх охочих чекатиме святковий новорічний концерт за участі гуртів «Троєзілля», «DykoBrass» і «Шосте чуття».

У переддень Різдва, 6 січня, урочисто відкриють Різдвяний Дідух у супроводі коляд за участі Львівського муніципального хору «Гомін» та Львівського муніципального театрального, художньо-дослідницького та освітнього центру «Слово і голос».

7 січня на головній сцені на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької о 18.00 почнеться різдвяний концерт за участі гуртів «Торбан», «ягОди» і «Rockoko».

8 січня на львів’ян і гостей міста чекатиме фестиваль «Спалах різдвяної звізди», який розпочнеться із Ходи звіздарів о 12.30 від площі Музейної.

Забава просто неба «Різдво в гаю» традиційно відбуватиметься 7-8 січня в Музеї народної архітектури та побуду імені Климентія Шептицького. У садибах Шевченківського гаю відбуватимуться майстер-класи, читання різдвяних казок. Гості спільно колядуватимуть від хати до хати, що створить особливу родинну атмосферу.

19 січня з 13.30 до 15.00 на площі Ринок відбудеться загальноміське освячення води у свято Водохреща.

Святкові події відбуватимуться не лише в центрі міста, а й у майже всіх закладах культури в районах Львова.

Повна програма новорічно-різвяних заходів у Львові.