Новим президентом Хорватії стане соціал-демократ Зоран Мілановіч.

На виборах він переміг чинну президентку Колінду Грабар-Кітаровіч.

У Хорватії на виборах президента переміг колишній прем'єр-міністр, лідер опозиційної Соціал-демократичної партії країни Зоран Мілановіч (Zoran Milanović). Згідно з результатами підрахунків майже ста відсотків бюлетенів другому турі виборів, який відбувся в неділю, п’ятого січня, за нього проголосували 52,7 відсотка виборців, котрі прийшли на виборчі дільниці. Про це повідомило хорватське видання Vijesti. Таким чином Мілановіч став п'ятим президентом Хорватії.

Тим часом чинна президентка Хорватії Колінда Грабар-Кітаровіч (Kolinda Grabar-Kitarović), котру підтримує правляча консервативна партія «Хорватська демократична співдружність», набрала 47,3 відсотка голосів.

Електоральна фреквенція становила приблизно 55 відсотків.

Нагадаємо, що в першому турі президентських виборів, який пройшов два тижні тому, Мілановіч отримав 29,57 відсотка голосів, Грабар-Кітаровіч – 26,64%. Згідно зі соціологічними опитуваннями, перед другим туром розрив між ними зменшився до півтора відсотка.

51-річна Колінда Грабар-Кітаровіч врядувала Хорватією з січня 2015 року. Вона є першою в історії жінкою, котра здобула посаду глави хорватської держави.

Після зміни Конституції 2000 року, коли Хорватія стала парламентською республікою, президент отримав менше повноважень, ніж прем'єр-міністр. Проте він визначає зовнішню політику і обіймає посаду верховного головнокомандувача.