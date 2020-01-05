Міністерство культури скасувало показ моди у костелі Миколая в Києві.

Міністерство культури, молоді та спорту України не дасть дозволу на показ мод, запланований у будівлі костелу Святого Миколая у Києві, який використовує католицька парафія як чинний храм і який належить Будинку органної музики.

Про це повідомив міністр культури Володимир Бородянський.

"Показу мод у будівлі костьолу Святого Миколи, який перебуває на балансі Національного будинку органної та камерної музики України, – не буде. Оскільки одночасно це і Національний будинок органної та камерної музики України і діючий костьол, будь-які заходи в цьому місці враховують позицію настоятеля. Усно настоятель вже надав негативну відповідь", – написав Бородянський у Facebook.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький привітав рішення Бородянського. "Браво, пане міністре!" – написав амбасадор у twitter.

Раніше Ціхоцький обурювався тим, що українські урядовці дають дозвіл на показ мод у "пограбованій більшовиками" і "досі не повернутій" святині.

Напередодні видання obozrevatel.com опублікувало копії листів, адресованих Міністерством культури до настоятеля релігійної організації "Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирсько дієцезії Римсько-католицької церкви у Києві" отця Андрія Рака, а також генеральної директорки ДП "Національний будинок органної та камерної музики України" Тетяни Стахурської, в котрому йшлося про проведення заходу.

Ініціатором показу виступила дизайнерка Альона Сереброва. Вона звернулася до міністра культури з проханням про сприяння в показі, апелюючи до того, що останнім часом у колекціях відомих світових брендів колаборація модної та релігійної естетики набуває значного поширення: світові модні покази проводять у Вестмінстерському аббатстві у Лондоні, церкві Сен-Меррі у Парижі, церкві Святого Варфоломея у Нью-Йорку тощо.

"Презентація колекції української дизайнерки на території Національного будинку органної та камерної музики в Києві стане символом нового осмислення зв'язку між традиційним та сучасним, духовним та тілесним, вічним і тимчасовим та, без сумніву, приверне увагу молоді до цієї культурної та архітектурної пам'ятки України", – пропонувала дизайнерка.