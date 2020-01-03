Росія припинила поставку нафти до Білорусі.

Мінську та Москві досі не вдалося домовитися про нафтову ціну.

 

 

Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи в Білорусі. Про це повідомило в п'ятницю, 3 січня, білоруське видання «Новы час» з покликом на власні джерела в нафтовій галузі Білорусі.

 

«Ми працюємо зі зниженим завантаженням на залишках сировини, які були накопичені в грудні. Контракти на поставку нафти як і раніше не укладені, поставки відсутні з першого січня», – процитувало видання «Інтерфакс» свого співрозмовника, котрий репрезентує білоруський нафтовий сектор.

 

Під час перемовин між російським та білоруським урядами в 2019 році сторонам так і не вдалося погодити ціни на нафту, тариф на транзит російської енергосировини через Білорусь, а також розмір компенсацій у зв'язку з російським податковим маневром в нафтовій галузі, внаслідок якого білоруські НПЗ зазнали втрат. Термін дії наявних договорів закінчився 31 грудня. 

 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 31 грудня 2019 розпорядився задіяти альтернативні джерела поставок нафти. «Перш за все, мова йде про постачання залізничним транспортом з портів у Балтиці, а також про задіювання для альтернативних поставок нафтогін "Дружба"», – вказав він.

 

03.01.2020

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