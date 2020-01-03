Колишній студентський мер Львова очолив управління ЛМР.

Олександра Николяка, який протягом двох років був студентським мером Львова, призначили керівником новоствореного управління молодіжної політики Львівської міськради. Наразі він обіймає цю посаду за контрактом.

Від початку 2020 року в мерії Львова діють окремі два управління: спорту та молодіжної політики. Ухвалу № 5438 про реорганізацію управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики ЛМР шляхом поділу на управління спорту департаменту гуманітарної політики та управління молодіжної політики департаменту гуманітарної політики винесли 19 вересня 2019 року.

Інформацію про своє призначення підтвердив і сам Олександр Николяк на fb-сторінці. "Хочу повідомити, що від сьогодні мене призначено на посаду начальника Управління молодіжної політики Львівської міської ради. Великий респект усій Молодіжній спільноті Львова і моїм друзям за все те, що ми спільно робили впродовж останніх семи років у Львові. Сподіваюсь на подальшу Вашу підтримку та співпрацю! Попереду нові, великі вершини! Запрошую усіх в процес створення ідей, цілей, сенсів та нових рішень в молодіжному середовищі!" - написав він.

Нагадаємо, 5 листопада 2019 року у Львові відбулися вибори студентського мера Львова. Переможницею стала Ольга Дякун, яка обійшла на виборах двох претендентів: Миколу Апетика й Богдана Кисіля. Вона й замінила на цій посаді Олександра Николяка.