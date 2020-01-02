Туреччини відряджає свої війська до Лівії.

Там вони воюватимуть, зокрема, й проти російський найманців.

Парламент Туреччини проголосував за те, щоб відрядити війська до Лівії на допомогу уряду національної згоди (УНЗ) в Тріполі. За постанову про надання військової допомоги визнаному ООН лівійському уряду в четвер, другого січня проголосували 325 депутатів парламенту Туреччини, проти – 184. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Угода про військову співпрацю Анкара і Тріполі підписали в листопаді минулого року під час візиту голови УНЗ Фаєза Сараджа до Туреччини.

Як зазначають міжнародні оглядачі, турецькі частини, які прибудуть до Лівії, і виявляться по різні боки лінії фронту з російськими найманцями, зокрема, зі сумнозвісної ПВК «Ваґнера». Останні, за даними преси, допомагають противнику законного уряду, маршалові Халіфі Хафтару.

Нагадаємо, що після повалення режиму Муаммара Каддафі Лівія опинилася розколотою на дві воюючі половини. На заході країни, в Тріполі, править визнаний ООН уряд Сараджа, а східну частину контролюють військові формування під командуванням маршала Халіфи Хафтара, котрий закріпився в Бенгазі.