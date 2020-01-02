Бюджет-2019 зведено з дефіцитом у 72 мільярди гривень.

Загальний дефіцит державного бюджету 2019 року, згідно з оперативними даними Державної казначейської служби України, становить 72,4 мільярда гривень, або близько 1,8% валового внутрішнього продукту.

Про це йдеться в коментарі Міністерства фінансів України щодо закриття 2019-го бюджетного року.

"Дефіцит державного бюджету був профінансований шляхом запозичень, оскільки надходження від приватизації становили лише 0,5 мільярда гривень. У грудні Мінфіном, враховуючи сприятливу кон'юнктуру на внутрішньому ринку, здійснені надпланові державні запозичення на суму 4,7 мільярда гривень для забезпечення запобігання криз ліквідності державного бюджету на початку фінансового року", – сказано в повідомленні.