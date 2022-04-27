У Росії прогнозується дефіцит цьогорічного бюджету – мінімум 1,6 трильйона рублів.

До повномасштабної війни Росії проти України в Москві очікували понад трильйонного профіциту бюджету.

Перевищення видатків над доходами федерального бюджету Росії в 2022 році становитиме щонайменше 1,6 трильйона рублів. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на слова міністра фінансів РФ Антона Сілуанова. Він пояснив, що таку суму доведеться з державного бюджету скерувати на компенсацію позабюджетним фондам перенесення сплати страхових внесків.

«Всі прибутки, які ми зберемо, підуть на витрати. Чи вистачить цих грошей на витрати? В умовах наданих відтермінувань щодо страхових внесків — не вистачить. Чим заступати ці доходи, що випадають, у державних позабюджетних фондів? Фінансами федерального бюджету. Де взяти гроші федеральному бюджету? У Фонді національного добробуту (ФНБ)», — цитує Interfax слова голови Мінфіну.

Сілуанов також не виключив падіння видобутку нафти в Росії на 17%.

За словами російського міністра, підсумковий розмір дефіциту державного бюджету «залежатиме від заходів антикризового реагування уряду та заходів підтримки, які ще можуть знадобитися російській економіці».

Варто нагадати, що ухвалений Державною думою РФ закон про федеральний бюджет на 2022 рік передбачав профіцит у розмірі 1,3 трильйона рублів (1% до ВВП). На початку квітня, тобто вже після початку повномасштабної аґресії Росії в Україні, прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявляв, що у 2022 році бюджет Росії очікує нульовий профіцит.