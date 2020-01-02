Місія ООН розкритикувала звільнення "беркутівців" до вироку.

 

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні висловила занепокоєння через видачу на непідконтрольну територію колишніх "беркутівців", підозрюваних у розстрілі людей на Майдані в 2014 році.

 

Про це йдеться у коментарі місії, поширеному у Facebook.

 

Сергій Зінченко і Павло Аброськін на зустрічі з російськими медіями 

 

"Передача п’яти співробітників спецпідрозділу «Беркут», яких звинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 протестувальників 20 лютого 2014 року, на територію, контрольовану самопроголошеними «республіками», суттєво ускладнить здійснення правосуддя і дотримання права жертв на справедливість. Раніше, у цій же справі, зусилля Генеральної прокуратури заочно притягнути до відповідальності інших співробітників «Беркута», які втекли з країни, виявилися безрезультатними", – йдеться в заяві місії.

 

При цім моніторингова місія ООН привітала одночасне звільнення утримуваних під вартою осіб, що відбулося 29 грудня на КПВВ "Майорське" у Донецькій області.

 

Місія також нагадала про те, що під час паризького саміту "нормандської четвірки" лідери держав досягнули згоди про надання міжнародним організаціям "повного та безумовного доступу до всіх затриманих", висловивши сподівання, що домовленості з доступом виконають найближчим часом.

 

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