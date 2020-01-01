Вітання Президента: Зеленський запропонував не зважати на пам'ятники і назви вулиць.

Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному вітанні заявив про те, що національною ідеєю українців має стати пошук єдності. На його думку, задля досягнення єдності назви вулиць і пам'ятники мають стати вторинними

Так, Зеленський закликав кожного українця відповісти самому собі на питання: "Хто я?"

"Хто я? Президент України, успішний адвокат, звичайна домогосподарка, студент-філософ із Могилянки, агроном з Черкащини. Хто я? Колишній фотограф, який захищає країну на Сході? Колишній фізик, який миє посуд в Італії? Чи колишній хімік, який будує висотку в Новосибірську? Донецький лікар, який переїхав і відкрив власну практику? Чи вчитель з Луганська, який переїхав, два роки таксував і врешті повернувся назад? Хто я? Той, хто десять років живе закордоном і любить Україну в Інтернеті? Той, хто втратив все в Криму, та почав все з нуля в Харкові? ІТівець, який мріє втекти з країни? Чи полонений, який мріяв повернутися додому?" - перелічив Зеленський.

Пізніше він зачепив мовне питання, використавши чотири мови - українську, російську, кримськотатарську, угорську.

"Хто я? Житель Франківська, який захищає свою рідну мову? Уродженець Гурзуфа, який береже свою рідну мову? Житель Берегова, який береже свою рідну мову? Чи мешканець Краматорська, який говорить своєю рідною мовою? Той, хто вивчив українську? Бо це нормально знати державну мову. Чи той, хто не хоче цього робити?" - зазначив Президент.

Він резюмував: "Це кожен із нас. Це українці. Такі як є. Не ідеальні і не святі. Тому що просто люди. Живі. Зі своїми недоліками і "тарганами". Але в нашому паспорті не вказано правильний чи неправильний українець. Немає рядка "патріот", "малорос", "ватник" чи "бандерівець". Там написано: "Громадянин України", який має права і обов’язки. Ми з вами дуже різні", - констатував Зеленський.

Президент також згадав про виборчий поділ на 73% і 25%, про святкування Різдва 25 грудня і 7 січня, вшанування 8 березня і спротив його "совковості".

"І як же нам, таким різним, жити далі разом? Відгородитися? Відгородитися величезним парканом? Хто переконав нас, що наші відмінності мають значення. А раптом це не так? Уявіть собі, хіба нас мало що об’єднує? Ми однаково пишаємось великими українцями. Чи перестали б їх поважати, дізнавшись за кого на виборах голосували б Шевченко чи Леся Українка? Якби Сковорода чи Хмельницький мали б різні погляди щодо НАТО? Нам було б важливо, до якої церкви ходять Каденюк та Лобановський? Що думають Антонов чи Корольов щодо розмитнення автомобілів? І як Ступка чи Биков ставляться до "нормандського формату"? Ми цінуємо їх за інше, бо цінуємо ми насправді інше", - вважає Зеленський.

"У новому році нам треба бути єдиною країною щодня. Це має стати нашою національною ідеєю. Навчитися жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни. Адже ми уявляємо його однаково – це успішна та квітуча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей і свої території. Де неважливо як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий", - бачить Президент.

У новорічному привітанні також узяли участь президент Леонід Кравчук, прем’єр-міністр Олексій Гончарук, співаки Олег Вінник, Дзідзьо, Джамала, Ольга Полякова, Ніна Матвієнко, Монатік, Тіна Кароль, Потап, спортсмени Сергій Бубка, Олександр Усик, Василь Вірастюк.