Кремль закуповує різдвяні ялинки в «недружній» Польщі.

Ялинки призначені для ради федерації Росії та для рахункової палати.

 

 

Кремль закуповує різдвяні ялинки для своїх ради федерації та рахункової палати у Польщі, яку сама ж російська влада оголосила цьогоріч «недружньою державою». Про це повідомляє російський Telegram-канал «Полігон.медіа» з покликом на портал держзакупівель РФ.

 

У договорі, розміщеному на порталі в суботу ввечері, 24 грудня, управлінням з експлуатації будівель федеральних зборів управління справами президента Росії, зазначено, що замовник придбав шість ялиць Нордмана заввишки від 2,3 до чотирьох з половиною метрів, «з густою симетричною кроною», витративши на це 281 тисячу рублів. У документації зазначено і країну-постачальника – Польщу.

 

Ялинки доставлять за двома московськими адресами – на вулицю Велика Дмитрівка, 26 та на вулицю Зубівську, 2. Саме за цими адресами розташовані рада федерації Росії та рахункова палата РФ.

 

Список «недружніх країн» з'явився у Росії 2021 року. Спочатку туди увійшли тільки США та, несподівано, Чехія. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну до списку «недружніх» було залічено всі держави – члени Європейської Унії, зокрема й Польщу. У самій раді федерацій регулярно погрожують Варшаві та звинувачують польське керівництво у русофобії. Також «недружніми» стали Японія, Австралія, Нова Зеландія і, звісно, Україна. На даний момент список охоплює 49 держав.

26.12.2022

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