Новорічне вітання Зеленського: Україну не лякає армія по той бік кордону.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться чужої армії біля свого кордону. Водночас додав, що завершення війни для нього є головною ціллю.

Про це Зеленський сказав у своєму новорічному вітанні.

Президент заявив, що українці стали «ще більше закоханими в Україну» і «більш упевненими в собі». «Ми вчимося єднатися. Вчимось єднатися не проти когось, а за себе. Вчимося поважати одне одного й самих себе. А тому ми не чекаємо, поки світ вирішить наші проблеми і хтось поверне нам нашу землю за нас», – сказав керівник держави.

Зеленський нагадав, що у 2021 році Україна «збирала світ» задля звільнення Криму – скликала «Кримську платформу». «Ми можемо сказати: ми повернули Крим у світовий порядок денний, щоб колись могли сказати: ми повернули Крим в Україну. І як важливо повернути всіх полонених. Усіх», – заявив Президент.

Підсумовуючи події року всередині країни, Володимир Зеленський згадав про боротьбу з олігархами.

«Вперше вони бояться закону. Одного закону. І настільки бояться, що лякають всіх нас. Лякали, що ми замерзнемо. Але ціни на газ для наших громадян не зросли. І це факт. Лякали, що ми будемо голодні. А ми вперше зібрали понад 100 мільйонів тонн урожаю. І це рекорд для незалежної держави. До речі, зібрали на землі, яку мали вивезти вагонами. Принаймні так нас лякали. Але ринок землі запустився. Мільйони українців стали реальними власниками своєї землі», – перелічив Зеленський.

«Нас лякали всередині країни. І лякали ззовні. Але будь-яка армія по той бік кордону нас не лякає, бо неабияка армія по наш бік кордону нас захищає», – додав Зеленський.

Керівник держави похвалився тим, що армія має найбільший бюджет за всі роки Незалежності.

«На жаль, ми поки що не закінчили війну на сході нашої держави. І це – моя головна ціль. Саме тому я говорю «поки що». Тому що наступний рік точно буде кращим!», – сказав Зеленський.

Президент також наголосив на єдності країни – побажав, щоб сусіди приходили «з холодцем і з пляшкою, а не зі зброєю й без стуку», щоб родина залишалася здоровою, а друзі були справжніми, «готовими битися за тебе».

«І щоб родичі приїжджали. І щоб приїжджали частіше. З Донбасу, з Криму. Але не в гості, а до себе, поверталися додому, адже всі ми – одна сім'я. І Донбас, і Крим», – сказав Зеленський.

У цьому моменті він уже традиційно для своїх новорічних вітань звернувся до мешканців окупованих територій російською мовою: «И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте».