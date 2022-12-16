У Львові встановлюють різдвяну ялинку.

 

У п’ятницю, 16 грудня, у Львові на площі біля Оперного театру почали встановлювати міську різдвяну ялинку. Дерево подарувало місту швейне підприємство «Світанок».

 

Як розповів під час брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий, дерево росло на теплотрасі і його потрібно було прибрати.

 

Фото Ігоря Зінкевича
 

 

У Івано-Франківську та Тернополі, нагадаємо, центральну ялинку вирішили не встановлювати. У Львові теж на цю тему довго точилися дискусії. 

 

«Ялинка – це не просто святкова декорація, а багаторічна традиція. І ми встановлюємо її не на зло комусь чи всупереч, а завдяки тому, що маємо таку можливість і хочемо зберегти хоч частину гарних спогадів наших дітей. Їх і так пограбували, вкрали дитинство у всіх можливих значеннях. Ми довго радились з волонтерами, військовими, родинами переселенців. Ялинка обов'язково має бути», - так пояснив рішення все ж встановити ялинку Андрій Садовий.

 

У міськраді уточнили, що цьогорічна ялинка буде 14 метрів заввишки. Прикраси на ялинці використають минулорічні, а година підсвітки, що її вмикатимуть з 17:00 до 22:00, за словами міського голови, за потужністю як одне кип'ятіння чайника.

 

Гучних святкувань і традиційного різдвяного ярмарку у Львові цьогоріч не буде. А різдвяну шопку замість площі Ринок цього року встановлять на площі біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Дідух буде на площі Музейній.

 

Тим часом придбати ялинку до себе в помешкання львів'яни можуть на 18-ти локаціях, розташованих у кожному районі міста.

 

Торгівля хвойними деревами розпочнеться 17 грудня і триватиме до 6 січня.

 

Галицький район – вул. Волоська;

 

Залізничний район – вул. Патона, 4/1, вул. Петлюри, 11,  вул. Широка – вул. Гніздовського;

 

Личаківський район – вул. Солодова, 4, вул. Поліська, 2;

 

Сихівський район – вул. Сихівська, 16а, просп. Червоної Калини, 36;

 

Франківський район – вул. Володимира Великого, 59в,  вул. Княгині Ольги, 112, вул. Наукова, 29а;

 

Шевченківський район – вул. Величковського, 8, вул. Гайдамацька, 9а,  вул. Гетьмана Мазепи, 11 – вул. Пилипа Орлика, вул. Грінченка, 4-Б, вул. Миколайчука, 8,  вул. Шевченка, 360-364, просп. Чорновола, 67а


 

16.12.2022

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