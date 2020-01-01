КНДР погрожують відновити ядерну й ракетну програми.

США висловили розчарування тим, що Пхеньян іґнорує досягнуті на перемовинах домовленості.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна готова відновити ядерні випробування і запуски ракет, які були припинені за підсумками перемовин зі США. Заява Кіма пролунала після чотириденного з'їзду партійних лідерів в Пхеньяні, який зазвичай проводять наприкінці року. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Як передають державні ЗМІ КНДР, влада країни вирішила більше не обмежувати себе мораторієм, оскільки Сполучені Штати продовжили проводити військові навчання з Південною Кореєю і запровадили санкції проти Пхеньяна. «У цих умовах у нас більше немає підстав виконувати домовленості в односторонньому порядку, домовленості, у яких немає другої сторони, це псує наші зусилля з досягнення світового ядерного роззброєння і нерозповсюдження ядерної зброї», – цитує ВВС заяву північнокорейського лідера.

Кім Чен Ин також пригрозив, що незабаром «світ побачить нову стратегічну зброю» КНДР, проте деталі розкривати не став. Окрім того, північнокорейський лідер зазначив, що санкції США навряд чи будуть скасовані в найближчій перспективі, і закликав народ країни «затягнути паски».

Адміністрація США прокоментувала заяви Північної Кореї про намір відмовитися від мораторію на атомні випробування і тести міжконтинентальних ракет. «Якщо голова Держради КНДР Кім Чен Ин не дотримуватиметься домовленостей, досягнутих з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, це стане глибоким розчаруванням», – заявив державний секретар США Майкл Помпео. Він висловив усе ж сподівання, що Пхеньян обере «стежку дипломатії», віддавши перевагу «миру і благополуччю над конфліктом і війною».

Нагадаємо, що в квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань і запусків міжконтинентальних ракет. На першій зустрічі президента США і північнокорейського лідера 12 червня 2018 року в Сінґапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації, але не містить конкретних кроків з досягнення цієї мети.