Тернопіль святкуватиме до кінця січня.

З нагоди відзначення Нового року та Різдва Христового в Тернополі, а також у населених пунктах, які входять до Тернопільської міської територіальної громади, відбудуться різноманітні святкові заходи та благодійні вистави.
Зокрема, в Тернополі впродовж січня працюватимуть святкові ярмарки, майстер-класи, відбуватимуться різдвяні концерти, святкування Нового та Старого Нового року, Парад вертепів і багато інших заходів.
Більшість заходів зосередили в рамках Файного зимового містечка 2020, що діє на Театральному майдані міста.
Фото: facebook.com/tarnopil
Так, 31 грудня тут відбудеться Новорічний концерт (18:00-04:00).
1 січня – заходи до Всесвітнього дня миру (13:00-22:00).
2 січня – Новорічний концерт (дитяча програма) (15:00-22:00)
3 січня – Укротека. Перша вечірка 2020 року (18:00-20:00).
4 січня – Фестиваль коктейлів (14:00-23:00);
5 січня – Сімейний день (15:00-20:00);
7 січня – Різдво. Виступ вертепів (18:00-20:00);
10 січня – Укротека (18:00-20:00);
11 січня – «Від варениці до вареника» (14:00-23:00);
12 січня – Всесвітній день «Дякую» (11:00-20:00);
13 січня – Маланка або Щедрий вечір. Фестиваль віншувань (22:00-02:00);
14 січня – Старий Новий Рік. Фестиваль щедрівок (18:00-20:00);
15 січня – День народження капелюха (дефіле в головних уборах) (16:00-18:00);
16 січня – День льодовара. Фестиваль льодових скульптур (16:00-20:00);
17 січня – Голодна кутя (15:00-20:00);
17 січня – День дитячих винаходів (16:00-20:00);
19 січня – Водохреща (11:00-20:00);
20 січня – Міжнародний день зимових видів спорту (14:00-16:00);
21 січня – Міжнародний день обіймів (16:00-18:00);
24 січня – Міжнародний день ескімо (18:00-20:00);
25 січня – Фестиваль студентської кухні (12:00-16:00)
26 січня – Закриття «Файного Зимового містечка 2020» (14:00-23:00).
Повна програма новорічно-різдвяних заходів у Тернопільській громаді
31.12.2019