Тернопіль святкуватиме до кінця січня.

З нагоди відзначення Нового року та Різдва Христового в Тернополі, а також у населених пунктах, які входять до Тернопільської міської територіальної громади, відбудуться різноманітні святкові заходи та благодійні вистави.

Зокрема, в Тернополі впродовж січня працюватимуть святкові ярмарки, майстер-класи, відбуватимуться різдвяні концерти, святкування Нового та Старого Нового року, Парад вертепів і багато інших заходів.

Більшість заходів зосередили в рамках Файного зимового містечка 2020, що діє на Театральному майдані міста.

Фото: facebook.com/tarnopil

Так, 31 грудня тут відбудеться Новорічний концерт (18:00-04:00).

1 січня – заходи до Всесвітнього дня миру (13:00-22:00).

2 січня – Новорічний концерт (дитяча програма) (15:00-22:00)

3 січня – Укротека. Перша вечірка 2020 року (18:00-20:00).

4 січня – Фестиваль коктейлів (14:00-23:00);

5 січня – Сімейний день (15:00-20:00);

7 січня – Різдво. Виступ вертепів (18:00-20:00);

10 січня – Укротека (18:00-20:00);

11 січня – «Від варениці до вареника» (14:00-23:00);

12 січня – Всесвітній день «Дякую» (11:00-20:00);

13 січня – Маланка або Щедрий вечір. Фестиваль віншувань (22:00-02:00);

14 січня – Старий Новий Рік. Фестиваль щедрівок (18:00-20:00);

15 січня – День народження капелюха (дефіле в головних уборах) (16:00-18:00);

16 січня – День льодовара. Фестиваль льодових скульптур (16:00-20:00);

17 січня – Голодна кутя (15:00-20:00);

17 січня – День дитячих винаходів (16:00-20:00);

19 січня – Водохреща (11:00-20:00);

20 січня – Міжнародний день зимових видів спорту (14:00-16:00);

21 січня – Міжнародний день обіймів (16:00-18:00);

24 січня – Міжнародний день ескімо (18:00-20:00);

25 січня – Фестиваль студентської кухні (12:00-16:00)

26 січня – Закриття «Файного Зимового містечка 2020» (14:00-23:00).

Повна програма новорічно-різдвяних заходів у Тернопільській громаді