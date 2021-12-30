Як Франківськ відзначатиме Новий рік та Різдво: програма заходів.

В Івано-Франківську мерія підготувала програму новорічно-різдвяних святкових заходів, які проводитимуть у середмісті. Також відбуватимуться святкування у Палаці Потоцьких.

«Новорічна ніч 2022» розпочнеться на Вічевому майдані у п’ятницю, 31 грудня о 23:00, яка транслюватиметься також онлайн, повідомила заступниця міського голови Вікторія Дротянко.

8 січня та 16 січня о 16:00 на Вічевому майдані пройдуть святкові концерти в рамках фестивалю «Різдво у Франківську» та майстер-класи.

У неділю, 9 січня, о 12:00 в храмі Царя Христа урочисто відкриють ХІІІ міжнародний різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях».

О 14:30 цього дня відбудеться різдвяна хода учасників фестивалю, а о 16:00 – концерт на Вічевому майдані. Триватиме «Коляда на Майзлях» до 14 січня.

О 16:00 на Вічевому майдані у неділю відбудеться розважальна програма «Від Василя до Василя» та парад Маланок. Завершиться дійство виступом Тараса Чубая.

Упродовж святкового періоду на майдані проходитиме фестиваль «Сад зимових культур» з майстер-класами та аматорськими виступами. 10 – 12 січня у центральній частині міста пройде фестиваль шкільних колядницьких гуртів «Автентична коляда».

У Палаці Потоцьких святкування розпочнуться у неділю, 2 січня.

9 січня о 17:00 відбудеться завершальний показ вистави бельгійського театру «ЕММА» «Нові пригоди музикантів з Бремену». Різдвяний перфоменс, музичний колектив «Пенсія».

Наступного дня, 10 січня, о 18:00 відбудеться «Екоколяда у Палаці»: виступ театрально-музичного гурту YAGODY з програмою «Рай розвився» та театрального етногурту «Курбаси».

У Старий новий рік, 14 січня, о 18:00 відбудеться «Рок-коляда» за участю музичного колективу «Пенсія», гурту рок-вар’яте «КораЛЛі» і фолькгурту «Joryj Kloc».

Фото versii.if.ua, pravda.if.ua