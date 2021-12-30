Як Франківськ відзначатиме Новий рік та Різдво: програма заходів.

 

В Івано-Франківську мерія підготувала програму новорічно-різдвяних святкових заходів, які проводитимуть у середмісті. Також  відбуватимуться святкування у Палаці Потоцьких.

 

 

«Новорічна ніч 2022» розпочнеться на Вічевому майдані у п’ятницю, 31 грудня о 23:00, яка транслюватиметься також онлайн, повідомила заступниця міського голови Вікторія Дротянко.

 

8 січня та 16 січня о 16:00 на Вічевому майдані пройдуть святкові концерти в рамках фестивалю «Різдво у Франківську» та майстер-класи.

 

У неділю, 9 січня, о 12:00 в храмі Царя Христа урочисто відкриють ХІІІ міжнародний різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях».

 

О 14:30 цього дня відбудеться різдвяна хода учасників фестивалю, а о 16:00 – концерт на Вічевому майдані. Триватиме «Коляда на Майзлях» до 14 січня.

 

О 16:00 на Вічевому майдані у неділю відбудеться розважальна програма «Від Василя до Василя» та парад Маланок. Завершиться дійство виступом Тараса Чубая.

 

Упродовж святкового періоду на майдані проходитиме фестиваль «Сад зимових культур» з майстер-класами та аматорськими виступами. 10 – 12 січня у центральній частині міста пройде фестиваль шкільних колядницьких гуртів «Автентична коляда».

 

 

У Палаці Потоцьких святкування розпочнуться у неділю, 2 січня.

 

9 січня о 17:00 відбудеться завершальний показ вистави бельгійського театру «ЕММА» «Нові пригоди музикантів з Бремену». Різдвяний перфоменс, музичний колектив «Пенсія».

 

 

Наступного дня, 10 січня, о 18:00 відбудеться «Екоколяда у Палаці»: виступ театрально-музичного гурту YAGODY з програмою «Рай розвився» та театрального етногурту «Курбаси».

 

У Старий новий рік, 14 січня, о 18:00 відбудеться «Рок-коляда» за участю музичного колективу «Пенсія», гурту рок-вар’яте «КораЛЛі» і фолькгурту «Joryj Kloc».

 

Фото versii.if.ua, pravda.if.ua

30.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
«Штраус-бал» у Львівській опері
Переступивши поріг театру, глядачі концертної програми «Штраус-бал» одразу ж зможуть поринути у магічну атмосферу: фоє Львівської національної опери стане майданчиком для танців та веселощів. Спеціальний сюрприз додасть загадковості дрес-коду відвідувачів.
29.12.21 | | Штука
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Відень 29 грудня. Посол до ради державної і до сойму Фірнкранц умер вчера на удар. Берно 29 грудня. На вечірнім засїданю сойму п. Тучек і товариші зажадали висланя адреси до трону. Софія 29 грудня. "Свобода" доносить, що Болгарія має утворити чорноморску фльоту під управою россійских офіцирів. В процесї о убійство Стамбулова заявив презідент трибуналу, що украдено з стола судьї револьвер, котрим убито Стамбулова.
29.12.21 | Дѣло | в 1893-у
Зустрічі з Василем Стефаником
Михайло Рудницький
«Василь Стефаник приїжджав до Львова, як у клініку...» Спогади Михайла Рудницького 75-річної давності, з грудня 1946-го
29.12.21 | | Минуле
Еврика в напівсні
Стан переходу від бадьорості та сну сприяє креативним рішенням.
28.12.21 | | Наука
Кирило Карабиць і музика Якименка
©Аделіна Єфіменко
Чим приваблює Кирила Карабиця музика Федора Якименка, твори якого називали «зоряними», «астральними», «містично налаштованими», а композитора – «музичним астрологом», який у серафічних уявленнях музики небесних сфер і космічних вібрацій зблизився зі Скрябіним, будучи водночас езотериком, символістом, імпресіоністом, модерністом та фольклористом?
28.12.21 | | Штука
Наступного разу знову на похороні
Олександр БОЙЧЕНКО
В моїй уяві вони обоє були вічними. А якщо вже й вічні заходилися нас покидати, то решті взагалі нема на що розраховувати.
27.12.21 | | Дискурси
Навколовоєнне
Юрко ТИМЧУК
Замість напружувати мозок пошуком відповідей на питання "яку ялинку ставити – штучну чи натуральну?" людську психіку випробовують зовсім іншими клопотами. Огляд тижня
27.12.21 | | Україна
Чому зникає диво?
Вікторія Антошевська
«It’s the most wonderful time of the year…» — звучить із уcіх усюд. Справді, марно заперечувати, що Різдвяні свята – найчарівніша пора, оповита особливою зимовою атмосферою, за якою ми скучали увесь рік.
27.12.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.