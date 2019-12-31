В Івано-Франківську сьогодні «запалюватимуть» «Гайдамаки».


 

На період новорічно-різдвяних свят в Івано-Франківську заплановано понад 100 різноманітних дійств. Про це розповіла директорка департаменту культури міської ради Надія Загурська.

 

Сьогодні, 31 грудня, всіх охочих запрошують зустріти Новий 2020 рік на центральній площі міста – Вічевому майдані. Біля головної міської ялинки буде концерт, родзинкою якого стане виступ гурту «Гайдамаки».

 

Більшість святкових заходів в Івано-Франківську також будуть сконцентровані на Вічевому майдані. Зокрема, щодня на сцені тут відбуватимуться концерти. 2 січня о 17:00 на глядачів чекає виступ вихованців вокальної студії Ірини Батюк, 3 січня о 17:00 – концерт колективів Муніципального центру дозвілля та хору церкви Пресвятого Серця Христового, 4 січня о 18:00 – виступ вихованців вокальної студії Христини Давай, 5 січня о 18:00 – виступ вихованців вокальної студії Руслани Денеги.

 

Від 2 до 5 січня франків ці та гості міста зможуть узяти участь у серії майстер-класів, які відбуватимуться на Вічевому майдані з 15:00 до 19:00:

 

2 січня – майстер-клас «Паперовий ангелик», новорічний майстер-клас, майстер-клас із ковальського мистецтва.

 

3 січня – майстер-клас «Святкова листівка до Різдва», новорічний майстер-клас, майстер-клас із ковальського мистецтва.

 

4 січня – виготовлення сувенірної української ляльки, майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки, майстер-клас із ковальського мистецтва.

 

5 січня – майстер-клас із виготовлення різдвяних композицій, виготовлення сувенірної української ляльки, майстер-клас із ковальського мистецтва.

 

 

4 та 5 січня о 17:00 на майдані відбудуться спортивні забави для дітей і дорослих від центру «Спорт для всіх».

 

8 січня о 12:00 розпочнеться Міжнародний Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях». Наступного дня, 9 січня, о 16:00 на Вічевому майдані в рамках фестивалю відбудеться концерт його учасників.

 

11 січня о 14:00 усіх охочих запрошують всіх до різдвяної ходи. Учасники колядуючи йтимуть із церкви на Майзлях до Вічевого майдану. Під час ходи планують встановити рекорд – парад великих зірок. О 14:30 хода завершиться великою колядою.

 

11 січня в Івано-Франківську спробують встановити ще один рекорд – із виготовлення найбільшої кількості баношу. Страву готуватимуть на Вічевому майдані 5 відомих шеф-кухарів, варитимуть банош у велетенському казані, який наразі ще виготовляють, а опісля пригощатимуть усіх охочих.

 

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