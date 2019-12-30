На фасад заводу "Промприлад" повернули відреставрований барельєф.

На оновлений фасад заводу «Промприлад» в Івано-Франківську повернули відреставрований семиметровий латунний барельєф «Технічний прогрес на Прикарпатті». Про це інформує видання «Репортер».
Фото: report.if.ua
Барельєф створив 1978 року місцевий художник Михайло Стецик, пропрацювавши над ним пів року. У роботі художникові допомагали працівники заводу Михайло Халак, Михайло Савчин та інші. На скульптуру витратили півтори тонни металу – 600 кг листової латуні товщиною 0,8 мм, 300 кг свинцевого припою та чорний метал як основу. Проєкт під час його створення подавали на затвердження в Республіканську художню раду. На барельєфі в нижній шестерні є ініціали авторів, найбільші літери «С» та «М» – це Стецик Михайло.
Художники відзначають: така скульптура нині дуже цінна. Тож надзвичайно важливо зберегти її в такому вигляді, якою вона є зараз.
Фото: report.if.ua
Раніше барельєф прикрашав фасад 5-го корпусу заводу «Промприлад», де зараз працює проєкт «Промприлад.Реновація» (інноваційний центр на базі старого заводу, який працює на перетині чотирьох напрямків розвитку регіону: нової економіки й урбаністики, сучасного мистецтва й освіти.). Під час реконструкції фасаду скульптуру довелося зняти. Її зберігали на даху однієї з будівель заводу. Тепер корпус оновили, для барельєфа спроєктували й виготовили нову систему кріплень і в суботу, 28 грудня, повернули витвір на місце.
Михайло Стецик став працівником «Промприладу» відразу після закінчення художнього інституту. Мета його проєкту, за словами самого автора, – «зробити для людей, заводу та міста гарно, дати їм щось мотиваційне, щоб люди пишалися роботою».
Фото: report.if.ua
Попередньо роботи з відновлення барельєфу оцінювали в 100 тисяч гривень. Ці витрати взяв на себе завод «Промприлад». Роботи тривали два місяці.
Для довідки:
Промприлад.Реновація (Promprylad. Renovation) – це інноваційний центр на території ревіталізованого заводу в Івано-Франківську, сфокусований на чотирьох напрямах розвитку регіону: новій економіці, урбаністиці, сучасному мистецтві та неформальній освіті. Проєкт працює як майданчик для апробації та поширення знань.
Протягом 5 років проєкт планує залучити понад 700 млн грн інвестицій від приватних інвесторів та організацій, аби поетапно запустити шість будівель ексзаводу та парк. На площі 37 871 тис. кв. м створюють умови для діяльності комерційних і соціальних ініціатив, спрямованих на розвиток регіону.
1 лютого 2019 року проєктом було підписано угоду купівлі-продажу 82% акцій заводу «Промприлад». Реконструкцію всіх площ заплановано завершити до 2024 року. Загальний бюджет реновації – 25 млн дол., які мають залучити у формі імпакт-інвестицій. Етап залучення інвестицій триває.
Команда Промприлад.Реновація має на меті сконцентрувати тут креативний потенціал міста та цим сприяти розвитку регіону. Для запуску пілотного поверху залучили 1,3 мільйона доларів. Це 1783 квадратні метри реконструйованої площі на 3-му поверсі заводу, де вже працюють 16 різноманітних бізнесових, освітніх і культурних функцій від різних операторів.
Як бізнес Промприлад.Реновація є багатофункціональним об’єктом комерційної нерухомості, орієнтованим на дохід від операційної діяльності. Це проєкт у сфері імпакт-інвестицій, що, крім повернення вкладених коштів і дохідності, означає наявність позитивного суспільного впливу та користі для громади.
1/3 площі за пільговою ставкою оренди нададуть громадським, культурним і соціальним ініціативам, діяльність яких збігається з баченням проєкту. Проєкт передбачає поступову реконструкцію та будівництво в міру залучення інвестицій.
У команді Промприлад.Реновація працюють фахівці з різностороннім бізнес-досвідом і практикою соціального підприємництва й громадських ініціатив (Тепле місто, Urban Space 100 та інші).
Автором ідеї та керівником проєкту є Юрій Филюк – івано-франківський підприємець, ресторатор і засновник соціальних проєктів, найвідоміші з яких – Urban Space та Тепле Місто – є одними з найкращих прикладів громадської ініціативи в Україні.
Проєкт втілює консорціум організацій-стратегічних партнерів: платформа «Тепле Місто», ГО «Інша Освіта», «МітОст», «ПАКТ Україна» та Львівська бізнес-школа УКУ (Lvbs).
30.12.2019