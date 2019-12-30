На фасад заводу "Промприлад" повернули відреставрований барельєф.



На оновлений фасад заводу «Промприлад» в Івано-Франківську повернули відреставрований семиметровий латунний барельєф «Технічний прогрес на Прикарпатті». Про це інформує видання «Репортер».

Фото: report.if.ua

Барельєф створив 1978 року місцевий художник Михайло Стецик, пропрацювавши над ним пів року. У роботі художникові допомагали працівники заводу Михайло Халак, Михайло Савчин та інші. На скульптуру витратили півтори тонни металу – 600 кг листової латуні товщиною 0,8 мм, 300 кг свинцевого припою та чорний метал як основу. Проєкт під час його створення подавали на затвердження в Республіканську художню раду. На барельєфі в нижній шестерні є ініціали авторів, найбільші літери «С» та «М» – це Стецик Михайло.

Художники відзначають: така скульптура нині дуже цінна. Тож надзвичайно важливо зберегти її в такому вигляді, якою вона є зараз.

Фото: report.if.ua

Раніше барельєф прикрашав фасад 5-го корпусу заводу «Промприлад», де зараз працює проєкт «Промприлад.Реновація» (інноваційний центр на базі старого заводу, який працює на перетині чотирьох напрямків розвитку регіону: нової економіки й урбаністики, сучасного мистецтва й освіти.). Під час реконструкції фасаду скульптуру довелося зняти. Її зберігали на даху однієї з будівель заводу. Тепер корпус оновили, для барельєфа спроєктували й виготовили нову систему кріплень і в суботу, 28 грудня, повернули витвір на місце.

Михайло Стецик став працівником «Промприладу» відразу після закінчення художнього інституту. Мета його проєкту, за словами самого автора, – «зробити для людей, заводу та міста гарно, дати їм щось мотиваційне, щоб люди пишалися роботою».

Фото: report.if.ua

Попередньо роботи з відновлення барельєфу оцінювали в 100 тисяч гривень. Ці витрати взяв на себе завод «Промприлад». Роботи тривали два місяці.