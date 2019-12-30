Китайських науковців засудили за експерименти з геномами ембріонів.

Їм інкримінували незаконну медичну практику.

Суд китайського міста Шеньчжень, що в провінції Ґуандун, в понеділок, 30 грудня, засудив до трьох років позбавлення волі і штрафу на суму 3 мільйони юанів (близько 384 тисяч євро) вченого Хе Цзянькуя, котрий провів незаконний експеримент з народженням близнюків з «генетично редагованих» ембріонів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

У цій же справі проходили ще два вчених – Чжан Женьлі і Цинь Цзіньчжоу. Першого засуджено до двох років ув'язнення і штрафу 1 мільйон юанів (близько 128 тисяч євро), другого – до півтора року в'язниці і штрафу 500 тисяч юанів (близько 64 тисячі євро).

«Троє обвинувачених не мали належної сертифікації на практику медицини і, шукаючи слави та багатства, навмисно порушили національні норми в галузі наукових досліджень та медикаментозного лікування», – наголошено у вироку суду.

У листопаді 2018 року в Китаї з'явилися на світ перші в історії діти зі зміненою ДНК – дівчата-близнючки Лулу і Нана. Це сталося внаслідок експерименту, який провів Хе Цзянькуй з Південного науково-технологічного університету. Влітку 2016 року він створив дослідницьку групу, до складу якої входили й іноземні фахівці. В експерименті брали участь вісім репродуктивних пар. За повідомленням вченого, ДНК дітей була модифікована так, що їхні організми зможуть протистояти зараженню вірусом імунодефіциту людини. Ця технологія відома в науковому світі під кодовою назвою CRISPR-Cas9.

Однак робота біолога викликала різку критику як колег, так і влади. Хоча китайські закони прямо не забороняють роботу з генами ембріонів, Державний комітет КНР у справах охорони здоров'я і планового дітонародження відразу ініціював розслідування з цього приводу. За даними слідчих, Хе Цзянькуй створив генетично модифікованих дітей, порушивши при цьому деякі закони країни.