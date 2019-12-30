Росія вимагає припинити переслідування злочинців, випущених при обміні.

 

Голова російської делеґації у складі Тристоронньої контактної групи Боріс Ґризлов закликав Україну здійснити "процесуальну очистку" осіб, виданих офіційним Києвом у рамках процедури обміну поневоленими. З його слів, ідеться про відмову від продовження кримінального переслідування підозрюваних, котра, таким чином, має стосуватися і бійців "Беркуту", причетних до розстрілів на Інститутській.

 

 

Про це Ґризлов сказав під час спілкування з журналістами, коментуючи перебіг обміну поневоленими, пише tass.ru.

 

"Сторони виявили політичну волю здійснити обмін до кінця 2019 року, виконавши домовленості, досягнуті на відеоконференції контактної групи 23 грудня за сприяння Росії і ОБСЄ. В рамках цієї угоди сторони зобов’язалися завершити процедури помилування і не відновлювати переслідування осіб, що будуть звільнені. Київ гарантував «процесуальну очистку» для тих з них, кому ще не ухвалено вирок суду", – заявив російський політик.

 

Окрім того, Росія чекає від України змін до Конституції.

 

"Сподіваємося, що тепер Київ зможе перейти до реалізації своїх політичних зобов’язань за погодженням у контактній групі всіх правових аспектів особливого статусу Донбасу, в тому числі щодо закріплення такого статусу у Конституції", – сказав Ґризлов.

 

Напередодні під час операції обміну поневоленими членкиня уряду з руху "ДНР" (внутрішньо-організаційна назва – міністр закордонних справ) Наталія Ніконорова заявила, що видача людей – "лише перший крок в реалізації взятих на себе Україною домовленостей". "Обмін вважатиметься цілковито завершеним лише в момент виконання Києвом певних вимог", – сказала Ніконорова, згідно з повідомленням Russia Today.

 

30.12.2019

До теми

Трембіташі
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Мій страх перед трембітою, перед її звуком – один з найправдивіших страхів, що ставався зі мною в житті. За ним я тужу несказанно
29.12.19 | | Дискурси
ВУФКУ: lost & found
Тетяна Майборода
Це приклад книжки, яка є візуальним дослідженням історії успіху вітчизняного кінематографу й того, на скільки тодішні митці були залучені в європейський контекст.
27.12.19 | | Штука
США погрожують Росії гібридною війною
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росію очікують кібератаки й інформаційне втручання з американського боку, якщо вона зважиться повторно встрявати в заокеанські вибори.
27.12.19 | | У світі
Рот і Україна (II)
Тимофій Гаврилів
Рот сприймає Україну як цілість, розірвану між Польщею та большевицькою Росією. Це той рідкісний випадок (у журналістській діяльності письменника буде ще один такий епізод), коли він бачить Галичину частиною України. 
26.12.19 | | Штука
Життя і сніг
Тарас Прохасько
Сніг. Коли речевість минулого перетворюється у реальність свідомості теперішньої
26.12.19 | | Дискурси
Біла ялинка о. Івана Зятика
Юлія Овсяник
26 грудня випадає 120 років від дня народження о. Івана Зятика, блаженного священномученика УГКЦ.
26.12.19 | | Минуле
Гідність VS безпека
Де у питаннях державної політики, безпеки та наших зовнішніх стосунків пролягає та межа, порушивши яку нехтуємо гідністю та правами людей?
26.12.19 | | Україна
Мої китайські поцілунки
Юрій Винничук
«Ай лайк Пу Сунлін, Лі Бо, Ду Фу, Лао Ше, Чжунь-Цзи, Мен-Цзи і Гань Бао. Енд ай вері лайк "Любощі Веньженя"», – і показав їм на пальцях, як це робиться.
25.12.19 | | Дискурси

© 2019 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.