Росія вимагає припинити переслідування злочинців, випущених при обміні.

Голова російської делеґації у складі Тристоронньої контактної групи Боріс Ґризлов закликав Україну здійснити "процесуальну очистку" осіб, виданих офіційним Києвом у рамках процедури обміну поневоленими. З його слів, ідеться про відмову від продовження кримінального переслідування підозрюваних, котра, таким чином, має стосуватися і бійців "Беркуту", причетних до розстрілів на Інститутській.

Про це Ґризлов сказав під час спілкування з журналістами, коментуючи перебіг обміну поневоленими, пише tass.ru.

"Сторони виявили політичну волю здійснити обмін до кінця 2019 року, виконавши домовленості, досягнуті на відеоконференції контактної групи 23 грудня за сприяння Росії і ОБСЄ. В рамках цієї угоди сторони зобов’язалися завершити процедури помилування і не відновлювати переслідування осіб, що будуть звільнені. Київ гарантував «процесуальну очистку» для тих з них, кому ще не ухвалено вирок суду", – заявив російський політик.

Окрім того, Росія чекає від України змін до Конституції.

"Сподіваємося, що тепер Київ зможе перейти до реалізації своїх політичних зобов’язань за погодженням у контактній групі всіх правових аспектів особливого статусу Донбасу, в тому числі щодо закріплення такого статусу у Конституції", – сказав Ґризлов.

Напередодні під час операції обміну поневоленими членкиня уряду з руху "ДНР" (внутрішньо-організаційна назва – міністр закордонних справ) Наталія Ніконорова заявила, що видача людей – "лише перший крок в реалізації взятих на себе Україною домовленостей". "Обмін вважатиметься цілковито завершеним лише в момент виконання Києвом певних вимог", – сказала Ніконорова, згідно з повідомленням Russia Today.