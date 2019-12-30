Зеленський заявив, що віддав би Росії і сто "беркутівців".

Президент України Володимир Зеленський визнав, що звільнення бійців "Беркуту" з-під варти було не правовим, а політичним рішенням української влади. Водночас Зеленський підтвердив, що він і надалі звільняв би сотнями подібних мерзотників задля повернення додому українців із полону.

Про це Зеленський заявив у неділю ввечері в аеропорту "Бориспіль" після зустрічі поневолених, котрі прибули літаком зі сходу України, інформує "Громадське радіо".

"Умови «всіх на всіх» – це умови цього обміну. Це було складне політичне рішення. Я вважаю, що наші бійці, військові та журналісти – герої. Пріоритет – повернути людей. Ми, на жаль, не можемо повернути тих, кого вже немає. Але ми могли повернути живих. Це пріоритет", – сказав Зеленський.

Президент заявив, що "справа Майдану" навіть при арешті "беркутівців" розслідувалася погано. Зеленський не бачив потреби дочекатися вироку.

"Ви знаєте, що п'ять років не було вироку суду. Двоє із них були під домашнім аршетом, ситі і вдягнені. Не як наші, побиті і голодні. Чому було без вироків, розберемося. Все, що ми обіцяємо, ми робимо. Справи Майдану ми закінчимо обов’язково. Троє з них були без вироку суду у СІЗО. А якщо б вони залишилися, ми б не отримали хлопців, які були у Дебальцевому. "Беркутівці" б отримали 5-6 років, якби залишилися. Я би і ще раз прийняв таке рішення. Та я б сто "беркутівців" віддав за одного розвідника", – сказав Президент.

Володимир Зеленський не згоден зі закидами, що він мусив окремо обумовити звільнення "беркутівців" із рідними загиблих на Майдані.

"З родинами Небесної сотні я зустрічався неодноразово. Кожну секунду кожного дня у нас міг зірватися обмін. Я повертав живих – це був мій вибір. Умова: всіх підтверджених на всіх підтверджених", – сказав Зеленський. Водночас він визнав, що Росія видала далеко не всіх.