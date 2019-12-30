У Калуському районі відкрили відновлений міст через Чечву.

 

У Калуському районі Івано-Франківської області відновили міст через річку Чечва, який з’єднує села Довге-Калуське та Пійло. У суботу, 28 грудня, відновлений міст урочисто відкрили.

 

Фото: president.gov.ua

 

Участь у відкритті моста взяв Президент України Володимир Зеленський, який у суботу здійснив робочу поїздку до Івано-Франківської області. Він привітав місцевих мешканців і будівельників із завершенням ремонту мосту, зруйнованого повінню, а потім разом із головою Івано-Франківської ОДА Денисом Шмигалем пройшовся відновленим мостом.

 

Фото: president.gov.ua

 

Міст через Чечву було зруйновано 20-21 травня 2019 року. Паводок підмив вісім проміжних опор і ліву берегову опору мосту, внаслідок чого обвалилися чотири мостові прольоти та просіли інші.

 

Загальна вартість відновлювальних робіт, згідно з висновком профільного міністерства, – 24 млн грн. Для відбудови мосту з резервного фонду державного бюджету було виділено 23,4 млн грн, ще 672,5 тис. грн профінансовано з інших джерел.

 

Металеву переправу через річку Чечва завдовжки 108 метрів побудували 1969 року на автомобільній дорозі Пійло – Довге-Калуське Калуського району Івано-Франківської області.

 

Фото: president.gov.ua

 

Окрім участі у відкритті моста, Зеленський під час поїздки на Івано-Франківщину заслухав звіт голови ОДА Дениса Шмигаля. А відтак закликав його розробити план ремонту мостів. Також під час зустрічі в Івано-Франківській ОДА йшлося про ремонт дитячих садків і шкіл, зокрема будівлю школи в селі Красноїлля Верховинського району; будівництво житла для учасників АТО/ООС; реконструкцію аеропорту в Івано-Франківську; боротьбу з незаконною вирубкою лісів у регіоні; вирішення екологічних проблем та перспективи будівництва сміттєпереробного заводу в Івано-Франківській області.

 

30.12.2019

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