Варшава звинуватила Путіна у брехні.

Польський прем'єр-міністр заявив, що шеф Кремля неодноразово брехав про Польщу.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оприлюднив свою заяву, узгоджену з польським президентом Анджеєм Дудою, у зв’язку зі словами президента Росії Володимира Путіна щодо ґенези початку Другої світової війни та ролі Польщі. «Президент Путін неодноразово брехав про Польщу. Завжди робив це цілком свідомо. Зазвичай це робиться в тих випадках, коли влада в Москві відчуває міжнародний тиск, пов'язаний з її діяльністю», – говориться в заяві польського прем'єр-міністра, яку цитує Polskie Radio24.

Моравецький нагадав, що Польща першою відчула на собі агресію нацистської Німеччини, і що Польща була першою країною, «яка боролася за захист вільної Європи». При цьому без співучасті тодішнього керівника СРСР Йосифа Сталіна в поділі Польщі і без природних ресурсів, які Сталін постачав Гітлеру, націонал-соціалістам не вдалося б взяти Європу під свій контроль, стверджує також Моравецький. «Завдяки Сталіну Гітлер зумів безкарно завойовувати нові країни і відправляти євреїв в ґетто», – стверджує польський прем'єр.

Моравецький зазначив, що за минулі тижні Росія зазнала кількох дошкульних поразок. Він, зокрема, нагадав, що «провалом завершилася спроба цілковитого підпорядкування собі Білорусі, Європейська Унія вчергове пролонгувала санкції, накладені за незаконну анексію Криму». «Перемовини в так званому нормандському форматі не тільки не привели до скасування санкцій, але, в той же час, справа дійшла й до інших штрафних заходів – цього разу американських, – які суттєво завадили реалізації проєкту "Північний потік-2"», – написав Моравецький. Він теж додав, що російських спортсменів за вживання допінґу щойно відсторонили на чотири роки від міжнародних змагань.

Висловлювання Моравецького пов'язані з недавніми словами Путіна, сказаними під час його прес-конференції 19 грудня. Тоді глава російської держави заявив, що Польща «сама взяла участь в поділі Чехословаччини», а радянські війська увійшли до Польщі після того, як «польський уряд втратив контроль за своїми збройними силами і за тим, що відбувається на території країни». Пізніше Путін в різких висловах відгукнувся про амбасадора Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Ліпського, котрий, за словами кремлівського шефа, підтримував ідею Гітлера вислати євреїв до Африки. «Сволота, свиня антисемітська – по-іншому сказати не можна», – сказав він про Ліпського.