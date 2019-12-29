Обмін завершився: додому повернулося 76 полонених; Україна видала 127.

 

Процес обміну полоненими завершився. Під час операції обміну на КПВВ “Майорське”, що відбулася біля Горлівки в неділю, оголошено: в Україну повернулося 76 полонених, а ще двоє вирішило залишитися в Донецьку; натомість Україна видала на непідконтрольні території 127 осіб, а ще 14 після звільнення з неволі вирішили залишитися під українською юрисдикцією.

 

 

Про завершення операції повідомив Офіс Президента України.

 

"Сталося! 76 утримуваних українців звільнено, вони на контрольованій нами території", – йдеться в повідомленні ОП у Facebook.

 

Служба безпеки України на своєму сайті опублікувала список зі 76 звільнених українців.

 

Згідно з офіційними даними, внаслідок обміну до України повернулося 12 військовослужбовців (троє з них перебувало у місцях позбавлення волі на території ОРДЛО з 2015 року) і 64 цивільних (17 із них утримували в неволі з 2015-2016 років).

 

 

Серед звільнених з полону є Богдан Пантюшенко – командир танка, котрий перебуває у полоні бойовиків з січня 2015 року після підбиття під Донецьком.

 

Бойовики також випустили військовослужбовців 3-го полку спецпризначення старшину Сергія Глондара та молодшого сержанта Олександра Корінькова, котрі потрапили в полон 16 лютого 2015 року, коли виконували бойове завдання у районі Дебальцевого. Військові супроводжували колону й мали вивести поранених з Дебальцевого, однак їхній загін потрапив у засідку.

 

Також сепаратисти видали Україні Станіслава Асєєва (Васіна), котрий відбув у в'язниці два з половиною роки за свою гостру публіцистику проти руху "ДНР", після того, як бойовики розкрили його псевдонім.

 

Станіслав Асєєв – ліворуч


Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сподівається, що Україні вдасться звільнити всіх своїх людей.

 

"Звісно, нам не вдалось повернути усіх, але робота з подальшого звільнення наших громадян триває. Впевнена, що нам вдасться повернути додому усіх, кого досі незаконно утримують в місцях несвободи Російської Федерації та на територіях підконтрольних їй невизнаних республік", – прокоментувала вона.

 

Радник секретаря РНБО Сергій Сівохо повідомив, що в межах обміну Україна віддала 127 утримуваних; натомість 14 вирішили залишитись.

 

Серед виданих бойовикам осіб – росіянин Руслан Гаджиєв, який брав участь у бойових діях на Донбасі і має стосунок до загибелі восьми бійців 128-ї бригади під Дебальцевим у 2015 році, інформує Hromadske.

 

Офіційний Київ також видав бойовикам мерзотників, котрі здійснили криваві теракти в Харкові та в Одесі, брали участь у нападі на поліцейський постерунок у Маріуполі.

 

 

Адвокати "беркутівців" стверджують, що на Донбас виїхали і їхні підзахисні, звільнені напередодні Апеляційним судом Києва, – Аброськін, Зінченко, Янішевський.

 

Відомо, що Україна видала бразильського найманця Рафаеля Лусваргі.

 

Журналістка Катерина Сергацкова пише, що Україна також звільнила чеченця Артура Денісултанова, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуеву й Адама Осмаєва влітку 2017.

 

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