Обмін завершився: додому повернулося 76 полонених; Україна видала 127.

Процес обміну полоненими завершився. Під час операції обміну на КПВВ “Майорське”, що відбулася біля Горлівки в неділю, оголошено: в Україну повернулося 76 полонених, а ще двоє вирішило залишитися в Донецьку; натомість Україна видала на непідконтрольні території 127 осіб, а ще 14 після звільнення з неволі вирішили залишитися під українською юрисдикцією.

Про завершення операції повідомив Офіс Президента України.

"Сталося! 76 утримуваних українців звільнено, вони на контрольованій нами території", – йдеться в повідомленні ОП у Facebook.

Служба безпеки України на своєму сайті опублікувала список зі 76 звільнених українців.

Згідно з офіційними даними, внаслідок обміну до України повернулося 12 військовослужбовців (троє з них перебувало у місцях позбавлення волі на території ОРДЛО з 2015 року) і 64 цивільних (17 із них утримували в неволі з 2015-2016 років).

Серед звільнених з полону є Богдан Пантюшенко – командир танка, котрий перебуває у полоні бойовиків з січня 2015 року після підбиття під Донецьком.

Бойовики також випустили військовослужбовців 3-го полку спецпризначення старшину Сергія Глондара та молодшого сержанта Олександра Корінькова, котрі потрапили в полон 16 лютого 2015 року, коли виконували бойове завдання у районі Дебальцевого. Військові супроводжували колону й мали вивести поранених з Дебальцевого, однак їхній загін потрапив у засідку.

Також сепаратисти видали Україні Станіслава Асєєва (Васіна), котрий відбув у в'язниці два з половиною роки за свою гостру публіцистику проти руху "ДНР", після того, як бойовики розкрили його псевдонім.

Станіслав Асєєв – ліворуч



Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сподівається, що Україні вдасться звільнити всіх своїх людей.

"Звісно, нам не вдалось повернути усіх, але робота з подальшого звільнення наших громадян триває. Впевнена, що нам вдасться повернути додому усіх, кого досі незаконно утримують в місцях несвободи Російської Федерації та на територіях підконтрольних їй невизнаних республік", – прокоментувала вона.

Радник секретаря РНБО Сергій Сівохо повідомив, що в межах обміну Україна віддала 127 утримуваних; натомість 14 вирішили залишитись.

Серед виданих бойовикам осіб – росіянин Руслан Гаджиєв, який брав участь у бойових діях на Донбасі і має стосунок до загибелі восьми бійців 128-ї бригади під Дебальцевим у 2015 році, інформує Hromadske.

Офіційний Київ також видав бойовикам мерзотників, котрі здійснили криваві теракти в Харкові та в Одесі, брали участь у нападі на поліцейський постерунок у Маріуполі.

Адвокати "беркутівців" стверджують, що на Донбас виїхали і їхні підзахисні, звільнені напередодні Апеляційним судом Києва, – Аброськін, Зінченко, Янішевський.

Відомо, що Україна видала бразильського найманця Рафаеля Лусваргі.

Журналістка Катерина Сергацкова пише, що Україна також звільнила чеченця Артура Денісултанова, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуеву й Адама Осмаєва влітку 2017.