На Донеччині розпочався обмін поневоленими.

 

На контрольному пункті в'їзду-виїзду через лінію ромежування "Майорське", що на Донеччині, стартував процес обміну поневоленими.

 

Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

 

КПВВ "Майорське"

 

"Наші хлопці повертаються на Батьківщину", – написала вона.

 

Денісова додала, що на місці події перебуває представник Уповноваженого у справах захисту прав військовослужбовців Олег Чуйко, консультант Олександр Денисов та громадський активіст Андрій Чуйко, яким доручили стежити за станом додержання прав і свобод громадян України під час обміну.

 

Офіс Президента Володимира Зеленського також підтвердив початок обміну полоненими в Донецькій області. Інформаційні служби Банкової трансляюють операцію у прямому етері; журналістам в доступі відмовлено.

 

Точні списки все ще встановлюють

 

Згодом Денісова уточнила: до місця взаємного звільнення з ОРДЛО прибуло три автобуси з українськими громадянам; попередньо, йдеться про вісімдесят бранців.

 

Ще пізніше омбудсман поінформувала: бойовики звільнили чотирьох військовиків – Сергія Іванчука, Юрія Явтушка, Іван Дєєва, Романа Фурсова.

 

П'ятеро "беркутівців", звільнених напередодні судом, теж вирушили в Майорське. "Вони сидять в автобусі зараз, на обміні", – сказав адвокат "беркутівців" Ігор Варфоломєєв у коментарі hromadske.

 

Нагадаємо, 23 грудня на переговорах у Мінську Тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими між Україною та бойовиками до кінця 2019 року.

 

Згодом стало відомо, українська сторона планує передати бойовикам "беркутівців", обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській – Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, які перебували під вартою, а також Сергія Тамтуру й Олександра Маринченка, які залишалися під цілодобовим домашнім арештом.

 

"Єду дамой"

 

Україна також згодилася видати на Донбас екстремістів, причетних до нападів на українських військовиків та патріотів.

 

29.12.2019

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