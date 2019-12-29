Джо Байден відмовився давати свідчення Сенату у справі про імпічмент.

Він назвав свої виклики до Сенату тактикою відволікання уваги від правопорушень, допущених президентом Трампом.

Колишній віцепрезидент США Джо Байден в суботу, 28 грудня, заявив, що не з'явиться для надання свідчень, якщо йому надійде запрошення на слухання у справі про імпічмент Дональда Трампа. Джо Байден, котрий претендує на участь у виборах президента від Демократичної партії, заявив, що у республіканців в Сенаті «немає правових підстав» викликати його для дачі свідчень.

Таким чином Байден уточнив свою позицію, яку висловив напередодні в інтерв'ю газеті Des Moines Register. Він заявив, що не зважатиме на повістки зі Сенату, оскільки, на його думку, це є тактикою, яку застосовує Дональд Трамп для відволікання уваги від правопорушень, допущених президентом.

Експерти в царині юриспруденції і деякі коментатори різко скритикували Байдена за ці слова, Вони нагадали, що відмова Білого дому підпорядковуватися повісткам Конґресу стала однією з причин, через які Трампу оголосили імпічмент.

Згодом Байден пояснив на своїй сторінці у Twitter висловлені ним під час інтерв’ю суперечливі тези: «Хочу пояснити те, про що я сказав вчора. За мої 40 років суспільного життя я завжди виконував законні накази, і за ті вісім років, що я був віцепрезидентом, мій офіс – на відміну від Дональда Трампа і Майка Пенса – співпрацював з законними запитами Конґресу в сфері нагляду. Але я не збираюся робити вигляд, що у республіканців є будь-які правові підстави надсилати повістки для дачі мною свідчень на слуханнях щодо імпічменту».