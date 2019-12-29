Джо Байден відмовився давати свідчення Сенату у справі про імпічмент.

Він назвав свої виклики до Сенату тактикою відволікання уваги від правопорушень, допущених президентом Трампом.

 

 

Колишній віцепрезидент США Джо Байден в суботу, 28 грудня, заявив, що не з'явиться для надання свідчень, якщо йому надійде запрошення на слухання у справі про імпічмент Дональда Трампа. Джо Байден, котрий претендує на участь у виборах президента від Демократичної партії, заявив, що у республіканців в Сенаті «немає правових підстав» викликати його для дачі свідчень.

 

Таким чином Байден уточнив свою позицію, яку висловив напередодні в інтерв'ю газеті Des Moines RegisterВін заявив, що не зважатиме на повістки зі Сенату, оскільки, на його думку, це є тактикою, яку застосовує Дональд Трамп для відволікання уваги від правопорушень, допущених президентом.

 

Експерти в царині юриспруденції і деякі коментатори різко скритикували Байдена за ці слова, Вони нагадали, що відмова Білого дому підпорядковуватися повісткам Конґресу стала однією з причин, через які Трампу оголосили імпічмент.

 

Згодом Байден пояснив на своїй сторінці у Twitter висловлені ним під час інтерв’ю суперечливі тези: «Хочу пояснити те, про що я сказав вчора. За мої 40 років суспільного життя я завжди виконував законні накази, і за ті вісім років, що я був віцепрезидентом, мій офіс – на відміну від Дональда Трампа і Майка Пенса – співпрацював з законними запитами Конґресу в сфері нагляду. Але я не збираюся робити вигляд, що у республіканців є будь-які правові підстави надсилати повістки для дачі мною свідчень на слуханнях щодо імпічменту».

29.12.2019

До теми

ВУФКУ: lost & found
Тетяна Майборода
Це приклад книжки, яка є візуальним дослідженням історії успіху вітчизняного кінематографу й того, на скільки тодішні митці були залучені в європейський контекст.
27.12.19 | | Штука
США погрожують Росії гібридною війною
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росію очікують кібератаки й інформаційне втручання з американського боку, якщо вона зважиться повторно встрявати в заокеанські вибори.
27.12.19 | | У світі
Рот і Україна (II)
Тимофій Гаврилів
Рот сприймає Україну як цілість, розірвану між Польщею та большевицькою Росією. Це той рідкісний випадок (у журналістській діяльності письменника буде ще один такий епізод), коли він бачить Галичину частиною України. 
26.12.19 | | Штука
Біла ялинка о. Івана Зятика
Юлія Овсяник
26 грудня випадає 120 років від дня народження о. Івана Зятика, блаженного священномученика УГКЦ.
26.12.19 | | Минуле
Гідність VS безпека
Де у питаннях державної політики, безпеки та наших зовнішніх стосунків пролягає та межа, порушивши яку нехтуємо гідністю та правами людей?
26.12.19 | | Україна
Мої китайські поцілунки
Юрій Винничук
«Ай лайк Пу Сунлін, Лі Бо, Ду Фу, Лао Ше, Чжунь-Цзи, Мен-Цзи і Гань Бао. Енд ай вері лайк "Любощі Веньженя"», – і показав їм на пальцях, як це робиться.
25.12.19 | | Дискурси
Різдвяна проповідь Папи
Франціск
Його любов не є предметом торгів: ми нічого не зробили, щоб заслужити на неї. Історія змінюється тоді, коли ми починаємо бажати змінити не інших, але себе самих
25.12.19 | | Дискурси
КОНСТИТУЦІЯ: змінити не можна, проігнорувати!
Володимир ПЕТРАКОВСЬКИЙ
Влади забагато не буває — вирішив Президент Зеленський й продовжив розширювати свої повноваження.
24.12.19 | | Україна

© 2019 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.