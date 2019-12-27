Зеленський звільнив Трубу з Державного бюро розслідувань.

 

Президент України Володимир Зеленський звільнив директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу. Виконувачем обов'язків призначив народну депутатку, юристку з Харкова Ірину Венедіктову.

 

 

Про це йдеться в указах №№960/2019 і 961/2019 від 27 грудня, котрі опубліковано на офіційному сайті Президента.

 

Звільнення Романа Труби стало можливим після підписання Президентом України закону, який, зокрема, передбачив можливість переведення "слідчих Майдану" з прокуратури до ДБР, а також дав голові держави право зняти керівництво ДБР "у зв'язку із суттєвою зміною повноважень".

 

Ірина Венедіктова – колишня завідувачка кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського університету ім. Каразіна, доктор юридичних наук.

 

Належала до експертів-піонерів, котрі підсилили команду Володимира Зеленського ще на старті його виборчої кампанії; курувала напрямок судової реформи.

 

Венедіктова пройшла до Верховної Ради як №3 у списку партії "Слуга народу".

 

Роман Труба осоромився на посаді ДБР значною кількістю скандалів.

 

З ініціативи Андрія Портнова ДБР розслідувало низку кримінальних справ проти Петра Порошенка, зокрема через торішні події в Керченській протоці та поразки на фронті. Дії Труби викликали обурення в українських моряків та військовослужбовців.

 

Згідно з результатами прослуховування кабінету, людина з голосом голови ДБР отримувала вказівки щодо кримінальних справ від службовців Офісу Президента та людей, близьких до Андрія Портнова й Ігоря Коломойського.

 

27.12.2019

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