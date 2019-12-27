"Нафтогаз" залатав дірку в бюджеті на 13 млрд грн.

НАК "Нафтогаз України" перерахував до державного бюджету країни 13 млрд грн. У четвер Кабінет Міністрів України, потерпаючи від значної нестачі надходжень до бюджету, висловив "Нафтогазу" вимогу перерахувати у бюджет дивіденди.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook голова правління НАК Андрій Коболєв, до бюджету, зокрема, перераховано 8,5 млрд грн дивідендів за діяльність поточного року компаній групи, а також 4,5 млрд грн інших додаткових платежів.

"Всього за грудень "Нафтогаз" забезпечив надходження до держбюджету близько 20 млрд грн. Сподіваємось, це дозволить багатьом українцям спокійно і радісно зустріти свята", – зазначив Коболєв.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні у четвер зобов'язав НАК "Нафтогаз України" до 27 грудня 2019 року скерувати до держбюджету на виплату дивідендів частину чистого прибутку за дев'ять місяців поточного року в сумі 8,5 млрд грн.

Надалі цю суму буде враховано під час розрахунку і виплати компанією дивідендів за підсумками діяльності за весь 2019 рік, повідомила аґенція "Інтерфакс-Україна".

Як запевняє Коболєв, план виплати дивідендів було узгоджено раніше із Кабміном і Мінфіном.

Згідно з офіційною інформацією від Державної казначейської служби, у січні-листопаді 2019 року державний бюджет недоотримав 56 мільярдів запланованих доходів. Так, до бюджету надійшло 899,7 млрд грн, натомість планувалося зібрати 955,7 млрд грн.

Як зазначено у свіжому огляді від Міністерства фінансів, "зміцнення гривні, низькі ціни на природний газ, слабке зростання імпорту, падіння виробництва тютюнових виробів порівняно з показниками, врахованими в державному бюджеті на 2019 рік, призвели до нижчих, ніж розписано, доходів загального фонду державного бюджету в січні-листопаді 2019 року".

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук з метою дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду держбюджету доручив Мінфіну тимчасово, до кінця бюджетного року, призупинити проведення Казначейством платежів і реєстрації бюджетних зобов'язань за видатками і надання кредитів загального фонду, окрім захищених статей.