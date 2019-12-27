Суддя КС, котрий опонував Зеленському, подав у відставку.

Суддя Конституційного Суду Микола Мельник подав до демісії.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці КСУ.

"24 грудня 2019 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України було звільнено у відставку суддю КСУ Миколу Мельника з посади судді Конституційного Суду України у зв’язку з поданням ним заяви про відставку", – поінформували в суді.

Микола Мельник входив до складу Конституційного Суду з 2014 року. Він – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

Мельник опонував Президентові України Володимиру Зеленському під час розгляду указу про розпуск Верховної Ради в червні цього року; суддя вважав президентський указ неконституційним. Пан Микола також виступив проти кількох законопроєктів про внесення змін до Конституції, внесених Президентом, і висловив до них окремі думки.

Також у березні 2019 року Микола Мельник разом із двома суддями КС звернулися до своїх колег iз листом, в якому виступили за відставку очільника КСУ Станіслава Шевчука. Згодом Шевчука таки звільнили із КС.