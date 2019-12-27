Посол США: Аваков не має цілковитої певності у "справі Шеремета".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся по допомогу до кількох країн для розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Сам Аваков розглядає теперішню версію слідства як гіпотезу.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час спілкування із журналістами в Києві, інформує "Європейська правда".

"Аваков провів дуже детальний брифінг для нас, закордонних послів. Але водночас я читаю, що пише українська преса, і чудово розумію, що є питання. Аваков запитав кілька держав-партнерів про допомогу [у розслідуванні]. І мені відомо, що кілька з них зараз вивчають, чим би ми могли допомогти", – сказав Тейлор.

Дипломат заявив: він не певен у тому, що Аваков особисто переконаний у провині підозрюваних, котрим офіційно інкримінують убивство Шеремета.

"Він не повідомив нас про свої висновки, але він сказав, що попереду "багато роботи". Тому я справді не думаю, що і він сам переконаний", – додав Тейлор.

Нагадаємо, у справі про вбивство Павла Шеремета заарештовано лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко та музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster").