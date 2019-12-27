Прокуратура відхилила підозру Марусі Звіробій і повернула її в ДБР.

Проєкт повідомлення про підозру волонтерці Олені Біленькій (псевдо – Маруся Звіробій) і народній депутатці Софії Федині повернули з Генеральної прокуратури у Державне бюро розслідувань без погодження. Сама Звіробій повідомила журналістам, що ставлення з боку слідчих до неї вже змінилося.

Про це повідомляє аґенція "Укрінформ", покликаючись на речницю ДБР Анжеліку Іванову.

"З приводу проєкту повідомлення про підозру, наскільки мені відомо, він був повернутий з Генеральної прокуратури без погодження, аргументуючи це тим, що немає рішення по іншій особі, а саме – яка є народним депутатом України. І, власне, допоки не буде прийнято рішення по цій особі, то, відповідно, і цей проєкт повідомлення про підозру наразі є таким, який не погоджено”, – пояснила Іванова.

Речниця ДБР не виключила, що текст підозри скориґують.

У четвер слідчі Державного бюро розслідувань викликали Марусю Звірпобій на допит. Олена Біленька уточнила, що у кримінальному провадженні щодо погроз Президентові залишається у статусі свідка.

“Питали, знаю я Федину чи ні. Всі знають Федину. І про Facebook (трансляцію "погроз" через стрім у соцмережах, – Z). Ще питали, чи є у мене негативне ставлення до Зеленського. Я не знаю: дуже переживати за людину, яку можуть підірвати, – це негативне чи позитивне ставлення? Це філософське питання. Тому вже не знаю, як вони це там "розшифрують”, – сказала волонтерка.

“Наразі допит в ДБР відповідав усім правовим нормам. Все було пристойно, і я подивлюся, як це буде тривати. Мене опитував слідчий, який приходив до мене з обшуком, і зі мною були два мої адвокати. Прискіпатися немає до чого сьогодні, молодці. Сьогодні у мене був адекватний допит”, – зазначила Звіробій.

Олена Біленька та її адвокати під час перебування у Державному бюро розслідувань подали скаргу на керівника ДБР Романа Трубу через службове підроблення.

“У нас є підозра, що він вводить в оману суддів”, – сказала Звіробій.

Адвокат волонтерки Андрій Писаренко зазначив, що заяву подано через вчинення кримінального правопорушення за ст.366 – службове підроблення.

Олена Біленька прибула на допит у футболці зі зображенням на підтримку підозрюваних у "справі Шеремета". Нагадаємо, міліція закинула одній зі затриманих, Юлії Кузьменко, те, буцімто вона обговорювала зі соратницею замах на Марусю Звіробій як сакральну жертву, аби ініціювати протести проти Володимира Зеленського.

Адвокат Владислав Добош оприлюднив повну стенограму цієї телефонної розмови, з котрої випливає, що Кузьменко з подругою обговорювали пасивність Києва та безперспективність теперішніх протестів.