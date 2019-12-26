Уляна Антоник звільнилася з Суспільного.

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Уляна Антоник звільнилася з посади продюсерки Львівської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України (канал «UA: Львів» і «Українське радіо. Львів»). Наразі тимчасовою виконувачкою обов'язків продюсера філії призначили Ірину Сандуляк, яка очолює радіо філії. Про це повідомляє портал «Детектор медіа».

Уляна Антоник та Ірина Сандуляк. Фото: stv.detector.media

Уляна Антоник звільнилася із Суспільного за власним бажанням.

«У цій системі і на цьому етапі реформи я цілком себе реалізувала. На Львівському суспільному відсутнє поняття «договорняків», немає компліментарних ефірів та джинси, сформована професійна і дружня команда, яка працює згідно з журналістськими стандартами та віддана цінностям Суспільного мовника. Саме ці процеси були моєю місією і вона виконана. Наразі, я відчуваю потребу приділяти більше часу особистим зацікавленням, сім'ї, а також, втіленню у життя власних ідей та проектів. Хочу відпочити від медійної сфери. В активі залишаю лише відеопродакшен», – прокоментувала вона своє рішення для «Детектор медіа».

Уляна Антоник була продюсеркою Львівської регіональної дирекції Національної суспільної телерадіокомпанії (UA: Львів) від грудня 2017 року. Раніше вона працювала, зокрема, на радіо «Львівська хвиля», телеканалі ZIK, з 2014 року – програмною директоркою львівської FM-радіостанції «Вголос».

Із 2 січня буде оголошено про конкурсний відбір на посаду продюсера філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція». Документи щодо участі в конкурсі прийматимуть до 16 січня 2020 року.