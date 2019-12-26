Уляна Антоник звільнилася з Суспільного.

Фото: facebook.com/suspilne.media
Уляна Антоник звільнилася з посади продюсерки Львівської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України (канал «UA: Львів» і «Українське радіо. Львів»). Наразі тимчасовою виконувачкою обов'язків продюсера філії призначили Ірину Сандуляк, яка очолює радіо філії. Про це повідомляє портал «Детектор медіа».
Уляна Антоник та Ірина Сандуляк. Фото: stv.detector.media
Уляна Антоник звільнилася із Суспільного за власним бажанням.
«У цій системі і на цьому етапі реформи я цілком себе реалізувала. На Львівському суспільному відсутнє поняття «договорняків», немає компліментарних ефірів та джинси, сформована професійна і дружня команда, яка працює згідно з журналістськими стандартами та віддана цінностям Суспільного мовника. Саме ці процеси були моєю місією і вона виконана. Наразі, я відчуваю потребу приділяти більше часу особистим зацікавленням, сім'ї, а також, втіленню у життя власних ідей та проектів. Хочу відпочити від медійної сфери. В активі залишаю лише відеопродакшен», – прокоментувала вона своє рішення для «Детектор медіа».
Уляна Антоник була продюсеркою Львівської регіональної дирекції Національної суспільної телерадіокомпанії (UA: Львів) від грудня 2017 року. Раніше вона працювала, зокрема, на радіо «Львівська хвиля», телеканалі ZIK, з 2014 року – програмною директоркою львівської FM-радіостанції «Вголос».
Із 2 січня буде оголошено про конкурсний відбір на посаду продюсера філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція». Документи щодо участі в конкурсі прийматимуть до 16 січня 2020 року.
26.12.2019
Вимоги до кандидатів:
- вища освіта;
- знання Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», Статуту ПАТ «НСТУ», іншого законодавства в сфері телерадіомовлення та Стратегії розвитку ПАТ «НСТУ»;
- досвід роботи на керівних посадах або в сфері управлінні проектами не менше 3-х років;
- відсутність судимостей, відкритих кримінальних проваджень.
Для участі в конкурсі претенденти мають подати наступні документи, а саме:
- копію паспорта;
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
- копію диплому про вищу освіту;
- копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;
- мотиваційний лист, короткий опис реалізованих на керівних посадах проектів (із визначеними показниками ефективності та стислим описом основних кроків в реалізації проектів);
- резюме в довільній формі;
- згода на обробку персональних даних;
- вказати особисту електронну адресу.
Усі копії документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента.
Документи щодо участі в конкурсі прийматимуть до 16 січня 2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Ю. Іллєнка (Мельникова), 42, скановані копії – на електронну адресу (konkurs@suspilne.media) Пн-Чт - з 9:00 -18:00; Пт- з 9:00 – 16:45.