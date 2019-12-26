Уляна Антоник звільнилася з Суспільного.


Фото: facebook.com/suspilne.media

 

Уляна Антоник звільнилася з посади продюсерки Львівської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України (канал «UA: Львів» і «Українське радіо. Львів»). Наразі тимчасовою виконувачкою обов'язків продюсера філії призначили Ірину Сандуляк, яка очолює радіо філії. Про це повідомляє портал «Детектор медіа».

 

Уляна Антоник та Ірина Сандуляк. Фото: stv.detector.media

 

Уляна Антоник звільнилася із Суспільного за власним бажанням.

 

«У цій системі і на цьому етапі реформи я цілком себе реалізувала. На Львівському суспільному відсутнє поняття «договорняків», немає компліментарних ефірів та джинси, сформована професійна і дружня команда, яка працює згідно з журналістськими стандартами та віддана цінностям Суспільного мовника. Саме ці процеси були моєю місією і вона виконана. Наразі, я відчуваю потребу приділяти більше часу особистим зацікавленням, сім'ї, а також, втіленню у життя власних ідей та проектів. Хочу відпочити від медійної сфери. В активі залишаю лише відеопродакшен», – прокоментувала вона своє рішення для «Детектор медіа».

 

Уляна Антоник була продюсеркою Львівської регіональної дирекції Національної суспільної телерадіокомпанії (UA: Львів) від грудня 2017 року. Раніше вона працювала, зокрема, на радіо «Львівська хвиля», телеканалі ZIK, з 2014 року – програмною директоркою львівської FM-радіостанції «Вголос».

 

Із 2 січня буде оголошено про конкурсний відбір на посаду продюсера філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція». Документи щодо участі в конкурсі прийматимуть до 16 січня 2020 року.

 

 

Вимоги до кандидатів:

- вища освіта;

- знання Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», Статуту ПАТ «НСТУ», іншого законодавства в сфері телерадіомовлення та Стратегії розвитку ПАТ «НСТУ»;

- досвід роботи на керівних посадах або в сфері управлінні проектами не менше 3-х років;

- відсутність судимостей, відкритих кримінальних проваджень.

Для участі в конкурсі претенденти мають подати наступні документи, а саме:

- копію паспорта;

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- копію диплому про вищу освіту;

- копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;

- мотиваційний лист, короткий опис реалізованих на керівних посадах проектів (із визначеними показниками ефективності та стислим описом основних кроків в реалізації проектів);

- резюме в довільній формі;

- згода на обробку персональних даних;

- вказати особисту електронну адресу.

Усі копії документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента.

Документи щодо участі в конкурсі прийматимуть до 16 січня 2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Ю. Іллєнка (Мельникова), 42, скановані копії – на електронну адресу (konkurs@suspilne.media) Пн-Чт - з 9:00 -18:00; Пт- з 9:00 – 16:45.

26.12.2019

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