Рахунки НСТУ заарештовано. "Євробачення" і Олімпіада загрожені.

На кошти Національної суспільної телерадіокомпанії України накладено арешт. Робота НСТУ опинилася під загрозою зупинки.

Про це повідомив корпоративний сайт "Суспільного".

Рахунки заблоковано через борг у сумі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів, котрі НСТУ мала сплатити на користь "Євроньюз", та 1,6 млн євро виконавчого збору.

Згідно з інформацією компанії, постановами відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 18 лютого 2020 року та від 20 лютого 2020 року №61321781 було накладено арешт на кошти, що є на рахунках суспільного мовника.

"18 лютого Міністерство юстиції України відкрило виконавче провадження щодо стягнення із "Суспільного" боргу в сумі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 грн судового збору на користь акціонерного товариства "Євроньюз", – зазначають на "Суспільному".

Співпраця колишньої державної Національної телекомпанії України з "Євроньюз" розпочалася 2010 року ще до створення Суспільного мовника. Згодом із бюджету було припинене виділення коштів на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії "Євроньюз", що й спричинило появу боргу та відповідний судовий процес, нагадує видання "Детектор медіа".

Суспільний мовник отримав цей борг у спадок як правонаступник усіх прав та обов’язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність.

"Наразі арешт рахунків уже унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в "Євробаченні-2020", зупинив запуск нових проєктів "Суспільного", зокрема запуск нової суспільної студії в ефірі телеканалу "UA: Перший", – повідомили у НСТУ.

У компанії зазначають, що найближчим часом арешт також спричинить до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії, адже заблокована можливість здійснювати необхідні видатки для роботи національних телеканалів мовника ("UA:Перший", "UA:Культура"), усіх регіональних каналів "Суспільного", діджитал-платформ та трьох каналів радіо ("Українське радіо", радіо "Промінь" та радіо "Культура").

У заяві компанії зазначено, що уже тиждень Суспільний мовник звертається по допомогу до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства культури, молоді та спорту України й Міністерства юстиції України, проте не отримує відповіді та потрібної з боку держави підтримки.

"Ми усвідомлюємо, що навіть при наближенні видатків за бюджетною програмою, котра передбачена цьогоріч для телерадіокомпанії, усі отримані з бюджету кошти будуть негайно ж перераховані з рахунків Суспільного мовника до компанії "Євроньюз". Отож із запланованого та передбаченого законом бюджету на 2020 рік Суспільний мовник недоотримає майже 300 млн грн. Отже, реалізація річного плану діяльності телерадіокомпанії буде неможливою. Суспільне знову перейде в режим виживання, як це й було в попередні роки через колосальне недофінансування, коли мовник міг здійснювати лише базові видатки, без жодних належних вкладень у виробництво нового контенту чи технічне переоснащення", – йдеться у заяві НСТУ.

У ситуації, що склалася, Суспільний мовник далі звертається до відповідних міністерств задля ініціювання виділення з державного бюджету окремих коштів для термінового погашення наявної заборгованості колишньої державної компанії, а також 1,6 млн євро виконавчого збору, що телерадіокомпанія має сплатити додатково.

Команда Суспільного звертає увагу громадськості на те, що створення незалежної телерадіокомпанії з переданням їй величезних державних боргів – неможливе, а відсутність допомоги з боку державних органів у вирішенні цієї проблеми призведе до повної зупинки суспільного мовлення в Україні.

У 2010 році Національна телекомпанія України підписала ліцензійний договір з компанією Euronews на шість років.

12 травня 2015 року компанія Euronews подала до Господарського суду міста Києва позов про стягнення з НТКУ 10 млн 591 тис. 224 євро, що еквівалентно 251 млн 76 тис. 179 грн, простроченого ліцензійного платежу за ліцензійним договором від 21 жовтня 2010 року.

Функціонування української редакції Euronews щороку обходилося НТКУ приблизно у 5,5 мільйона євро. Зураб Аласанія прийшов на свою посаду у 2014 році, коли НТКУ вже заборгувала Euronews за ліцензійною угодою приблизно 11 мільйонів євро. У 2015 році пан Аласанія вирішив не продовжувати контракт з Euronews.

З 2015 року ліцензією на українську версію міжнародного телеканалу Euronews володіє медіагрупа Inter Media Group Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна.

Восени 2016 року стало відомо про майбутнє закриття української служби Euronews і звільнення 17 журналістів.

5 вересня 2017 року Вищий господарськомий суд України визнав, що НСТУ має сплатити Euronews 10,6 млн євро боргу.