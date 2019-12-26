Гончарук не виключає, що бюджет-2020 змінять через курс гривні.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не згоден із думкою, що зміцнення курсу гривні є неґативним явищем для української економіки. Гончарук пояснив, що зміна курсу відображає зростання попиту на національну валюту, і цей процес має свої плюси та мінуси.

Про це прем'єр-міністр сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Я не говорив би, що зміцнення гривні – це негативне явище... В Україні такі заходи показують нам, що якщо економіка зростатиме (а насправді це саме те, чого ми очікуємо, над чим працюватимемо), то, звісно, в нормальних умовах гривня зміцнюватиметься", – сказав Гончарук.

Серед переваг підвищення курсу гривні прем'єр назвав, зокрема, зростання зарплат у доларовому еквіваленті, здешевлення інвестиційного імпорту. Натомість подорожчання нацвалюти неґативно впливає на експортерів та бюджет.

Гончарук не став прогнозувати курс на перші місяці наступного року, зазначивши, що це належить радше до прерогативи Національного банку.

Водночас, він повідомив, що орієнтовно за підсумками лютого порушуватиметься питання про коригування макропрогнозу на 2020 рік і внесення відповідних змін до держбюджету.

"В умовах, коли активно змінюються макроекономічні умови, звісно, бюджет переглядатиметься. Це нормальний процес. Очевидно, що вже в перші місяці ми отримаємо новий макропрогноз. Сідатимемо з фахівцями Національного банку і плануватимемо, як нам реагувати на те, що відбувається", – сказав прем'єр.