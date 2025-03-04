Пентаґон заперечує припинення кібероперацій проти Росії.

Раніше повідомлялося, що мовляв кібератаки проти Кремля було зупинено, щоб заохотити Росію до перемовин про припинення війни в Україні.

 

 

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Геґсет не наказував Кіберкомандуванню США припинити операції проти Росії. Про це повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на високопоставленого представника Пентаґону, який дав свій коментар на умовах анонімності. За словами джерела аґенції, Геґсет «не скасовував і не припиняв жодних кібероперацій» проти російської сторони, і ця діяльність залишається одним із пріоритетів Пентаґону.

 

Перше повідомлення про нібито припинення кібероперацій було опубліковане на інформаційному порталі The Record, це видання спеціалізується на питаннях кібербезпеки. The Record повідомив, що нібито Геґсет наказав Кіберкомандуванню США відмовитися від усіх кібератак проти Росії, включно з наступальними цифровими операціями. Потім цю інформацію опублікували такі авторитетні газети, як The Washington Post і The New York Times, які додали власні підтвердження наведеної інформації від неназваних офіційних осіб.

 

Повідомлення про зупинку кібероперацій проти Росії викликало гнівну реакцію демократів у Конґресі, у тому числі лідера меншості в Сенаті Чака Шумера. Він заявив, що адміністрація Трампа надає «ворогам вільний доступ, оскільки Росія продовжує запускати кібероперації й атаки програм-вимагачів проти критичної американської інфраструктури».

 

У повідомленнях про зупинку говориться, що це сталося до того, як американський президент Дональд Трамп і його український колега Володимир Зеленський посперечалися в Овальному кабінеті в п'ятницю, 28 лютого. Зупинку кібератак в повідомленнях преси було обґрунтовано спробою Вашінґтона заохотити Москву до перемовин про припинення війни в Україні.

 

04.03.2025

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