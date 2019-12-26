Депутат "Слуги народу" певен, що анексію Криму спричинив "мовний закон".

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Устенко вважає, що анексію Криму Росією спричинила спроба скасування Верховною Радою "мовного закону" Колесніченка-Ківалова у лютому 2014 року.

Про це Устенко сказав під час телефіру на телеканалі "Наш".

"В 2014 році був прийнятий закон про мову, після чого спровокувалися всі ці дії в Криму, після чого Російська Федерація зайшла до Криму. Це було одним з того, з чого все почалося", – заявив Устенко, полемізуючи з нардепом від "Європейської солідарності" Олексієм Гончаренком.

Гончаренко, відбиваючи аргументи опонента про те, що в труднощах Володимира Зеленського винен Петро Порошенко, сказав: "Ви зараз скажете, що це українська влада і війну розпочала?" – у відповідь Устенко і звинуватив попередню владу в провокуванні Росії спробою скасувати закон Ківалова-Колесніченка.

Нагадаємо, що подібної думки про сюжет розгортання "русской вєсни" дотримується і Президент України Володимир Зеленський: під час свого осіннього телемарафону він сказав, що з мовного питання почалася війна на Донбасі.

"Ви пам'ятаєте, з мовного питання почався Донбас... Навіщо в нашій країні, яку ми хочемо об'єднати?.. В нас війна, на різних мовах люди сидять в окопах – навіщо ми підіймаємо зараз це питання?" – сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста щодо гуманітарної політики нової влади.

Верховна Рада проголосувала за скасування закону Ківалова-Колесніченка 24 лютого 2014 року.

Голова ВР та в.о. Президента Олександр Турчинов відмовився підписувати цей закон.

Закон "Про основи державної мовної політики" визнано неконституційним Конституційним Судом 2018 року.