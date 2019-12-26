Ізраїль завдав повітряних ударів по Сектору Ґаза.

Це стало відповіддю за ракетний обстріл ізраїльської території.

Літаки ВПС Ізраїлю близько четвертої години ранку в середу, 26 грудня, завдали ударів по об'єктах радикального ісламістського руху ХАМАЗ в Секторі Газа у відповідь на вчинені раніше ракетні обстріли Ізраїлю. Про це повідомила газета Haaretz з покликом на заяву ЦАХАЛ.

У заяві ізраїльської армії зазначається, що «бойові реактивні літаки та гелікоптер завдали удару по кількох терористичних об'єктах, які належать терористчній організації ХАМАЗ в Секторі Ґаза, включно з військовими підрозділами».

Напередодні, палестинські радикали випустили ракети, зокрема, в напрямку міста Ашкелон на півдні Ізраїлю, що за 12 км від кордону з палестинським анклавом. Обстріл було скоєно в той самий момент, коли там проходив передвиборчий мітинг за участі прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Про це в середу, 25 грудня, повідомила інформаційна агенція Reuters. Через інцидент було перервано передвиборчий захід. 70-річний політик був змушений на деякий час спуститися в бомбосховище.

Нове загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинцями спостерігається після того, як в Секторі Ґаза ізраїльською ракетою був цілеспрямовано убитий один з командирів палестинського радикального угрупування «Ісламський джихад» Баха Абу аль-Атта.