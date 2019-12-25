Екологічне Бюро УГКЦ надає в оренду ялинки в горщиках.

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Бюро з питань екології Української Греко-Католицької Церкви закликає відмовитися від практики встановлення зрубаних (насправді вже мертвих, а не живих) хвойних дерев у своїх оселях. І вже третій рік поспіль Бюро надає змогу взяти в оренду на час Різдвяних свят саджанець голубої ялини, а опісля повернути його. Випозичити ялини цього року можна буде 26-27 грудня в офісі Бюро УГКЦ з питань екології в Івано-Франківську за адресою: вул. Софрона Мудрого (колишня Гарбарська), 22, з 10:00 до 16:00.

Долучаючись до цієї ініціативи, Церква не лише засвідчує живу віру в Бога Творця та екологічну свідомість, а й допомагає зберегти ліси та сприяти примноженню хвойних насаджень. Адже навесні ці ялини висадять у відкритий ґрунт у рамках Всеукраїнської безтермінової акції «Посади дерево миру».

Жива ялина в горщику стане чудовою альтернативою зрубаному дереву, допоможе створити святкову атмосферу та прищепити дітям і почуття особистої відповідальності за Боже створіння, адже жива лісова красуня потребує ретельного догляду, – переконані в Бюро з питань екології УГКЦ.

Обрати альтернативу зрубаним ялинкам на свята закликали й у Православній Церкві України. Серед імовірних варіантів запропонували, зокрема:

Прикрасити живу ялинку, яка росте на подвір’ї, або придбати дерево в горщику та потім висадити в землю.

Зробити композицію із хвойних гілок, які можна зв’язати у форму ялинки: обламування лапника (гілок сосен чи ялин) не шкодить лісу, а його подальша переробка є непоганим екологічним рішенням.

Створити імпровізоване новорічне дерево з усього, що є під рукою в домі: книги, ялинкові прикраси, кімнатні рослини, фрукти й солодощі, іграшки, різноманітне хатнє приладдя тощо.

Встановити штучну ялину.

«А взагалі, міркуючи про підготовку до святкування, варто насамперед запитати себе: чи ялинка – головний атрибут святкування події Різдва Христового? Чи підготувалися ви, насамперед, духовно до відзначення цього свята: дотримувались посту, примирилися з ближніми, у сповіді щиро покаялися у гріхах, прикрасили себе добрими вчинками, милосердям та любов’ю? Адже Різдво Христове – це набагато більше, аніж зовнішньо створений святковий настрій. Найперше – це істинна, жива віра в живого Бога і прагнення жити в гармонії не лише з Ним, але й з усіма Його створіннями – природою. І нехай нам допомагає у цьому Господь, Який створив «і небо, і землю, і море, і все, що в них» (Діян. 4: 24)», – додали в ПЦУ.

В Україні напередодні Нового року та Різдва Христового щороку зрубують понад мільйон молодих хвойних дерев, з яких понад половину – у браконьєрський спосіб.