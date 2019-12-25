Зеленський призначив послом України у Раді Європи Бориса Тарасюка.

 

Президент України Володимир Зеленський призначив нового постійного представника України при Раді Європи — Бориса Тарасюка, колишнього міністра закордонних справ. 

 

Про це йдеться в указі Президента №943/2019, оприлюдненому на сайті ОП.

 

"Призначити Тарасюка Бориса Івановича постійним представником України при Раді Європи", — йдеться у тексті документа.

 

Борис Тарасюк — український дипломат і політик, двічі був міністром закордонних справ (1998–2000, 2005–2007). Протягом IV–VIII скликань Верховної Ради був народним депутатом від партій "Реформи і порядок", Народний рух України та "Батьківщина".

 

Борис Тарасюк хвалив Володимира Зеленського за недавні переговори "нормандської четвірки", стверджуючи, що Президент тримався у Парижі "гідно".

 

Тарасюк сказав, що винуватцем складного становища в "мінському процесі" є Петро Порошенко.

 

Новий амбасадор також не згоден із думкою, що причиною повернення Росії до Ради Європи став вибір українців на президентських виборах. На його думку, росіяни відновилися в повноваженнях через небажання Заходу боротися.

 

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