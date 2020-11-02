Рада Європи застерегла Зеленського від розпуску Конституційного Суду.

Керівники двох інституцій Ради Європи, відповідальних за питання антикорупції та верховенства права, – GRECO та Венеційської комісії, – розкритикували законопроєкт Президента Зеленського про подолання кризи, зумовленої рішенням Конституційного Суду України щодо повноважень НАЗК та кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, а також закликали Верховну Раду не ухвалювати законопроєкту.

Про це йдеться у листі, що його цитує видання "Європейська правда".

У Раді Європи заявили, що знають про конституційну кризу в Україні і погоджуються із тим, що боротьба з корупцією в судовій системі необхідна. Водночас, просять врахувати й інші шляхи виходу з кризи.

"Зусилля України щодо боротьби з корупцією потрібно продовжувати та активізувати відповідно до Конституції країни і міжнародних зобов'язань та, зокрема, рекомендацій Групи держав проти корупції Ради Європи (GRECO). Венеційська комісія також наполягала на важливості боротьби з корупцією в Україні, зокрема в судовій системі", – йдеться у листі Джанні Букіккіо та Мартіна Мрчели, президентів ВК та GRECO.

Автори листа наголосили, що "повністю згідні з важливістю забезпечення суспільної довіри до КСУ", і так само підкреслили важливість довіри до інших державних органів. Втім, обраний Зеленським шлях вважають неприйнятним.

"Припинення повноважень суддів є грубим порушенням Конституції та основного принципу поділу влади. Порушення Конституції, навіть якщо воно має під собою, можливо, поважну причину, не може мати наслідком конституціоналізм та повагу верховенства права, які є принципами боротьби з корупцією. Ми розуміємо, що перед вами стоїть дуже серйозний виклик, і ми не недооцінюємо необхідність своєчасних, твердих і рішучих дій. Проте ми закликаємо вас врахувати несприятливі, глибокі та довгострокові наслідки для вашої країни можливого поспішного рішення про звільнення суддів КС. Ми рекомендуємо вам вивчити можливі альтернативні шляхи", – йдеться у документі.