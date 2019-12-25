Міністр енергетики не виключає, що Росія вицофнеться із газових угод.

Український уряд допускає, що Росія може відмовитися виконувати свої зобов’язання в межах підписаного протоколу щодо продовження транзиту газу з Україною.

Таку думку висловив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель у своїй колонці для видання "Економічна правда".

"Чи може друга сторона «зістрибнути» в останній момент? Так. Чи готові ми до цього? Так. Але якщо це відбудеться, то всі іміджеві втрати понесе "Газпром". Україна покаже себе як надійний і договороздатний транзитний партнер Європи, який може йти на розумні компроміси, що відповідають нашим національним інтересам і енергетичній безпеці Євросоюзу", – зазначив Оржель.

Міністр додав, що переконати російську сторону піти на поступки на переговорах з Україною допомогли як позов "Нафтогазу" до "Газпрому" на 12,2 мільярда доларів, так і санкції, які США запровадили проти компаній, що будують "Північний потік-2".

"Саме тому ми так затягували із зустріччю та рішеннями щодо протоколу – коли 20 грудня ми готувалися до погодження, то вже знали, що оборонний бюджет США буде підписаний із запровадженням санкцій проти компаній, які будують «Північний потік-2»", – розкрив секрети голова української делегації на переговорах щодо транзиту газу.

Також Оржель повідомив, що протягом наступних п’яти років за допомогою транзиту газу Україна зможе отримати 18 мільярдів доларів.

"Орієнтовний прибуток, з яким Україна вийшла з цієї зустрічі, – це понад 3 млрд доларів по арбітражу плюс орієнтовно 3 млрд доларів за транзит на рік протягом 5 років. Отже, в п’ятирічній перспективі ми отримаємо близько 18 млрд доларів, з них 3 мільярди – живими грошима – вже до нового року", – потирає руки міністр.

Зі слів Оржеля, відмова України від позову на 12,2 мільярда доларів не означає втрату цих коштів, адже цей позов "Нафтогаз" ще не виграв, а стягнення виграшу тривало б достатньо довго.

"Крім того, арбітраж – це довгий і витратний процес. Припустимо, ми б отримали 12,2 млрд доларів (мінус судові витрати) протягом 3–5 років, якщо б наша ГТС стояла порожньою", – обґрунтував міністр, додавши, що якби "Газпром" забезпечував мінімальні обсяги транзиту газу, або українською ГТС користувалися б інші компанії, то виграш був би ще меншим.