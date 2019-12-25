Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом у святкове підвечір'я 24 грудня.

"Мільйони людей в усьому світі сьогодні збираються родинами, щоб разом провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове", – написав Зеленський у Facebook.

"У це світле свято забудьмо про чвари. Це вечір злагоди та єднання. Кожен з нас прагне, щоб якнайшвидше до кожної української домівки прийшов мир. Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття одне одного, поваги, з нашого вміння любити", – закликав Зеленський, побажавши, щоби світло Різдвяної зорі принесло щастя й добробут у кожну родину.