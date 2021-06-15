Зеленський вважає, що НАТО і МВФ мають проявити виняткову поблажливість до України.

 

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна підійшла впритул до отримання Плану дій щодо членства в НАТО. І заслуговує бути членом Альянсу більше, аніж багато інших країн.

 

 

Про це Зеленський сказав у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

 

"Ми щодня доводимо, що готові бути в Альянсі більше, ніж більшість країн Європейського Союзу. Через те, що, на жаль, у нас сім років іде війна, серед українців зросла підтримка вступу в НАТО. Тому що для людей це безпека, це захист для їхніх дітей", – сказав Зеленський, згідно з повідомленням Офісу Президента.

 

На його думку, за останній рік позиція західних партнерів щодо підтримки України стала міцнішою. Але лідери цих держав, як і раніше, часто керуються своїми внутрішніми інтересами.

 

Проте, зі слів Зеленського, західні країни мають усвідомити, що війна на українських кордонах та на тимчасово окупованих територіях України – це також війна в Європі, на якій вмирають українці "за всі ті принципи, які проповідують і відстоюють лідери НАТО і ЄС".

 

На його переконання, західні партнери повинні зрозуміти, що підтримка України – це не лише благо для українського народу, це також благо й безпека для їхніх країн.

 

У контексті співпраці України з Міжнародним валютним фондом Володимир Зеленський висловив думку, що несправедливо висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав. Адже Україна восьмий рік перебуває у стані війни та змушена по-іншому обирати пріоритетні сфери для проведення реформ.

 

"Я вважаю, не можна порівнювати стратегію поведінки МВФ з Україною з іншими країнами. Нашу країну просто не можна ставити в один ряд з іншими. Тому що у нас є ускладненість, тому що йде війна. Тому що витрачаються гроші не на пріоритети з точки зору економіки, а з точки зору безпеки. Спочатку військові, спочатку медицина, потім усе інше", – пояснив він.

 

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що продовження співпраці України з МВФ важливе для економічної стабільності та інвестиційного клімату, адже до програми МВФ прив’язані інші програми фінансової підтримки "Ми обов’язково зробимо все, що пообіцяли", – резюмував він.

 

15.06.2021

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