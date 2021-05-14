Зеленський заявив, що Віктора Медведчука "деолігархізують".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з позбавлення важелів впливу Віктора Медведчука почалася деолігархізація України.

Про це Зеленський написав у своїй колонці для журналу "Фокус".

"Вперше за багато років в Україні не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук. Він був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно на шкоду країні. Будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами", – запевнив Зеленський.

Президент зазначив, що Україні потрібна справжня демократія, "яка працює в інтересах всіх громадян, а не купки обраних". Зеленський міркує, що найбагатшими є ті українці, "хто зумів скористатися повністю можливостями, які були у нас з 1990-х років", і ті, хто моделював правила гри під себе.

"Держава, де є подібна нерівність, точно не зможе бути комфортною і конкурентною", – вважає Зеленський.

Президент додав, що його перемога 2019 року обумовлена нелюбов'ю українців до олігархату, а одним із таких олігархів є Петро Порошенко.

"Те, з яким красномовним результатом програв тоді один з олігархів, наочно демонструє, на що насправді розраховує суспільство", – похвалився Зеленський.

Що ж до лідера "ОПЗЖ", то Зеленський тлумачить: "За допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб відверто бити по країні і завдавати руйнівної шкоди державній безпеці... На цьому прикладі можна побачити, що таке статус олігарха. Якщо у таких осіб забрати сконцентрований медіаресурс, коли в них немає вже непрозорого доступу до стратегічних активів і коли немає "даху" в Києві, більше нічого вони забрати у держави не можуть. І послаблювати державу не можуть у протистоянні за наш суверенітет", – заявив Президент.

Зеленський анонсував, що найближчим часом у Верховній Раді презентують законопроєкт, "який зафіксує системний погляд на цю проблему".